Olivia Rodrigo confiesa en qué se inspira para componer sus canciones

El regreso a la música de Olivia Rodrigo era uno de los más esperados de este año. La artista estadounidense, convertida en uno de los fenómenos globales de la música de los últimos años, había anunciado que este 2023 regresaría con nuevas canciones y finalmente ha puesto fecha a su nuevo álbum de estudio.

A través de sus redes sociales, Olivia Rodrigo reveló hace unos meses que su segundo álbum, bajo el título de GUTS, se lanzará el próximo 8 de septiembre a través de Geffen Records, tras la publicación del primer sencillo del disco, Vampire, que vio la luz el pasado 30 de junio y de Bad Idea Right?, su más reciente sencillo.

Olivia Rodrigo se ha convertido en la voz de la Generacion Z que triunfa entre los jóvenes de todo el mundo. La artista, utiliza sus canciones como medio para desahogarse y expresar sus emociones, historias de desamor y amor, e incluso para hablar sobre sus inseguridades. Motivo por el cual, millones de adolescentes (y no tan adolescentes) se sienten identificados con sus letras.

En una entrevista reciente con Hits Radio de Reino Unido, durante su último viaje a Europa como promoción de su nuevo disco, Olivia Rodrigo reveló que las publicaciones que ve de los usuarios en TikTok le suele inspirar a contar esas historias de sus canciones.

«Escribí Traitor en mi habitación cuando estaba muy triste un día, y en realidad se me ocurrió la idea para una canción cuando estaba mirando un TikTok. Vi a una chica que estaba pasando por una situación parecida a la mía y que tenía los mismos sentimientos que yo había tenido durante un tiempo. Por alguna razón, verla hablar de cómo se sentía me aclaró un poco cómo me sentía yo.» confesó la cantante.

my sophomore album GUTS comes out september 8th. i am so proud of this record and I can’t wait to share it with you all! u can presave it now! xoxoxoxo❤️💜💌🖤 https://t.co/5G5iMliE1G pic.twitter.com/tilKRc2Ui3

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 26, 2023