Olivia Rodrigo anuncia conciertos en España: fechas, ciudades y cómo conseguir las entradas

Olivia Rodrigo actuará por primera vez en España en 2024. La artista estadounidense ha incluido dos fechas en nuestro país dentro de su nueva gira mundial, GUTS World Tour, la gira de presentación de su segundo álbum de estudio, publicado el pasado 8 de septiembre.

Después de no haber incluido ninguna fecha en España en su SOUR Tour, debido a que se trataba de su primera gira como artista en solitario y quería ir poco a poco, Olivia tenía una deuda pendiente con sus fans españoles. Y finalmente, el sueño de muchos se ha hecho realidad.

El martes, numerosos estadios de todo el mundo utilizaban sus redes sociales para publicar una foto del estadio iluminado de morado, color característico de la artista, bajo la siguiente descripción: «TomORrow», en referencia a las siglas de Olivia Rodrigo.

Entre estos estadios se encontraban en Wizink Center y el Palau Sant Jordi, y finalmente este miércoles se ha confirmado la noticia. Olivia Rodrigo actuará en Madrid y en Barcelona durante la etapa europea de su nueva gira mundial.

soooo excited to announce the GUTS world tour!!!! register for ticket access at https://t.co/BEPJxkxWct and stay tuned for more dates coming soon!!!❤️💗💜💙 pic.twitter.com/gUFe75yi14

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) September 13, 2023