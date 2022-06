Normani ha roto su silencio y ha desvelado los motivos por los que todavía no ha visto la luz su primer álbum de estudio en solitario, tras haberse convertido en una de las artistas estadounidenses más prometedoras de los últimos años.

Tras la separación de Fifth Harmony hace más de cuatro años, Normani se convirtió en una de las integrantes del grupo con más posibilidades de triunfar en solitario. Prueba de ello fue el éxito mundial de ‘Motivation’, uno de sus primeros singles.

Sin embargo, los rumores en torno a la llegada de su primer disco en solitario en el año 2019 nunca llegaron a cumplirse. Tres años después, la artista estadounidense se ha sincerado sobre los motivos del retraso del lanzamiento del disco.

Durante una entrevista para Bustle, Normani ha explicado que: «Entiendo que la espera puede no ser la opción más fácil a la hora de apoyarme, pero creo que la gente realmente no entiende que, especialmente viniendo de una banda de chicas, lo que muchos hubiesen pensado que era el mejor momento para mí (la era Motivation) no lo era en absoluto porque hubiese lanzado un trabajo con el que no me sentía cómoda».

Y añade: «Tenía que crecer mucho. Me he desarrollado mucho como artista, algo que creo que la gente no se toma muy en serio. Lanzan a los artistas al escenario sin preparación. Y en mi caso, esa mentalidad fue muy importante. Ahora, también he sido muy crítica conmigo misma, así que creo que ha sido una combinación de varios factores, pero creo que la espera merecerá la pena».

«Necesitaba atravesar el proceso de descubrirme musicalmente. ¿A qué le daba importancia? ¿Cómo quería que mi música sonase? Realmente vivir estas experiencias reales para tener algo de lo que hablar», explicó la artista sobre el disco, que a pesar de no tener fecha de estreno confirmada, podría ver la luz este verano.