Muere trágicamente el artista Ayres Sasaki tras sufrir una descarga eléctrica en plena actuación

La industria musical llora la pérdida de otra de sus estrellas. Según se ha comunicado de forma oficial, el cantante Ayres Sasaki, de 35 años, perdió la vida mientras se encontraba ofreciendo un espectáculo en el The Photo voltaic Resort en Salinopolis, Brasil.

Al parecer, el suceso tuvo lugar el pasado 13 de julio y se produjo debido a que un fan empapado de agua se acercó al artista con el objetivo de darle un abrazo. Pero, por el contrario, este inocente gesto provocó una descarga eléctrica instantánea al entrar en contacto con un cable eléctrico cercano. Todo ello para dejar un terrible desenlace.

CASO AYRES SASAKI

Um vídeo, que teria sido divulgado nos stories do Instagram do @hotelsolar, no último sábado, dia 13 de julho, mostra o cantor Ayres Sasaki e os músicos da banda tocando durante um show no local. Sasaki faleceu no mesmo dia, vítima de descarga elétrica. pic.twitter.com/zUk7Tqg3I4

— BT Mais (@belemtransito) July 17, 2024