Muere repentinamente Gary Graham, actor de ‘Star Trek: Enterprise’, a los 73 años

El pasado martes 23 de enero fue confirmada la muerte de Gary Graham, el actor conocido por Star Trek: Enterprise y Alien Nation. Lo ha anunciado la actriz y ex mujer del actor, Susan Lavelle. Ha fallecido a los 73 años de edad de forma repentina. La anterior esposa del intérprete lo comunicó a través de redes sociales junto a una foto con él.

«Es con profunda tristeza que digo que Gary Graham, mi ex marido, increíble actor y padre de nuestra preciosa única hija en común, Haylee Graham, ha fallecido hoy», comenzaba diciendo la actriz a través de Instagram. «Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Hayle. Su mujer, Becky estuvo a su lado», continuaba explicando.

«Gary era divertido, sentido del humor sarcástico pero amable, luchó por lo que creía, un cristiano devota y estaba muy orgulloso de su hija, Haylee», le describe en el texto. «Esto fue repentino así que por favor rezad por nuestra hija mientras navega esta cosa llamada duelo. ¡Vuela alto al cielo Gar! Gracias por nuestro viaje y gracias por los regalos que me dejaste en la actuación, mi amor por los caballos y lo más importante, nuestra hija», terminaba diciendo.

El medio The Hollywood Reporter aclaró que el actor murió el pasado lunes 22 de enero en un hospital en Spokane, en Washington, a raíz de un paro cardíaco. La hija del intérprete, Haylee, y la actual esposa del actor, Becky Hopkins, estuvieron junto a él en sus últimos momentos. El actor participó en muchísimas piezas audiovisuales. Su papel más relevante fue el del personaje Ambassador Soval desde el año 2001 al 2005. También interpretó a Matthew Sykes en la saga y serie de Alien Nation. Además, participó junto a Tom Cruise en All the Right Moves.

I worked with Gary Graham in my first television movie, The Incredible Journey of Doctor Meg Laurel. He was very nice to work with, and again on Scruples was so considerate, given the uncomfortable scene we were doing. My condolences to Gary’s family and friends. -L🌷 pic.twitter.com/LjKPONRoNs

— Lindsay Wagner (@mslindsaywagner) January 24, 2024