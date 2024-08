Muere Connie Chiume, actriz de la saga ‘Black Panther’ de Marvel

El mundo de la interpretación está de luto. Connie Chiume, reconocida actriz, ha fallecido a los 72 años por causas que no se han querido hacer públicas. Entre los numerosos proyectos en los que ha participado, ha destacado especialmente por su participación en Black Panther (2018) y Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Nacida en Sudáfrica, Connie Chiume pasó sus últimos días de vida ingresada en el Garden City Hospital de Johannesburgo. Fue ahí donde falleció, el pasado 6 de agosto. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, su familia quiso compartir un comunicado a través de redes sociales con el que confirmaban la triste noticia del fallecimiento de la reconocida actriz.

«La familia Chiume lamenta informar de la muerte de la internacionalmente aclamada actriz Connie Chiume», comienza diciendo el comunicado. Lejos de que todo quede ahí, y en mitad de este doloroso momento, quisieron hacer una firme petición: «La familia pide privacidad en este difícil periodo y comunicará más detalles».

Como no podía ser de otra manera, son muchos los comentarios que han llegado a través de esta publicación. En la gran mayoría, lamentaban profundamente esta pérdida y mandaban sus condolencias a sus familiares y amigos. Un claro ejemplo lo encontramos en Connie Ferguson, actriz sudafricana: «No puedo creerlo. Descansa en paz, mi amor. Mis más profundas condolencias a la familia Chiume y amigos»

La trayectoria profesional de Connie Chiume

En este caso, su carrera no comenzó cuando ella era joven. De hecho, pasó por la Universidad con el objetivo de convertirse en enfermera y hasta en profesora. No fue hasta 1977 cuando formó parte de una producción, que llevaba el nombre de Sola Sola, y que se desarrolló en Grecia. Esa fue una de las grandes oportunidades de su vida.

Al fin y al cabo, después de este paso, comenzaron a llegarle otros tantos y de gran relevancia. Algunos de estos casos son The Line (1994) o, incluso, Chikin Biznis: The Whole Story! (1999). Pero si hay un proyecto en televisión por el que se conoció a Connie Chiume fue por su participación, entre los años 2007 y 2015, en Rhythm City. Es más, interpretó a Mamokete Khuse hasta en 101 capítulos.

Poco después, dio el salto a la gran pantalla de la mano de Marvel para participar en la película Black Panther en 2018, donde repitió en 2022. Entre los últimos proyectos de Chiume encontramos una serie, que es Soon Comes Night, y una película titulada El corazón del cazador. Sin duda, estamos ante una dura y triste pérdida tanto a nivel personal como profesional. Descanse en paz.