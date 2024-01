Los Mozos de Arousa confiesan cómo entrenan para su participación en ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa siguen rompiendo récords en su paso por Reacción en cadena después de superar el millón de euros en su bote particular. Los tres gallegos han desvelado su método para conseguir esa compenetración necesaria y cómo conseguir mantenerse en el programa tanto tiempo.

Hace ya ocho meses que se han convertido en los protagonistas absolutos del programa presentado por Ion Aramendi, tanto que son los primeros en conseguir llegar al número mágico del millón de euros. Se trata de una cantidad que parecía imposible de conseguir, pero que han podido alcanzar con el paso de los meses.

Lejos queda ya el momento en el que decidieron presentarse al casting para poder pagar el local de su asociación de jóvenes -la que dio el nombre de Mozos de Arousa a su equipo-. Por el momento siguen sin local porque hasta que no sean eliminados no cobrarán, pero reconocen que ya tienen algunos en su punto de vista, aunque no descartan cambiar por alguno mejor si el premio sigue subiendo.

Ha sido en una entrevista en el diario La Voz de Galicia donde han explicado cómo se preparan para acudir al programa. «Dos meses antes de empezar a grabar pues ya entrenábamos todos los días para mejorar la complicidad ganadora, porque es la prueba en la que se decide todo y ahora también intentamos quedar casi todos los días si estamos en Vilagarcía los tres o aunque sea por videollamada», explica Borjamina.

También es importante el trabajo en solitario para terminar de estudiar: «Cada uno de manera individual vemos títulos de películas, refranes y demás, cosas que nos pueden caer en el programa». Un entrenamiento que puede ser igual de duro que al que se han sometido algunos concursantes de Pasapalabra, como Pablo Díaz.

¿En qué gastarán los Mozos de Arousa el dinero del premio?

Con esa enorme cantidad de bote, los tres jóvenes pueden plantearse más cosas además de su local para la asociación juvenil. «El acceso a la vivienda para los jóvenes está muy complicado y con el dinero que llevamos ganado ya podemos pensar en ello. Raúl, también piensa en un coche, que tenía ahí pendiente, porque dependemos del de nuestros padres. Y, luego, algún capricho, algún viajecillo. Pero, principalmente, eso», explica Borja.