Jorge y César Cadaval, más conocidos como Los Morancos, han regresado a El Hormiguero, programa del que ya son talismanes en términos de audiencia. Con su visita del jueves 27 de febrero lograron marcar un espectacular 17,2 % y 2.187.000 espectadores, superando por mucho a La Revuelta, que con la visita del actor Chris Pratt no pasó del 13,4% y 1.714.000 televidentes. Los sevillanos pertenecen a un grupo de invitados de oro del show de Trancas y Barrancas que hacen levantar las audiencias siempre que acuden y que está formado por Miguel Ángel Revilla, Vicente Vallés, Karlos Arguiñano y el ex futbolista Joaquín Sánchez. Todos ellos logran grandes datos en cada una de sus entrevistas, sin importar el número de veces que hayan acudido al plató.

Además de hablar de su espectáculo, que se titula Bis a bis y que estará en Madrid hasta el próximo mes de junio, también tuvieron tiempo para bromear con personajes del universo Mediaset, el grupo de la competencia a Antena 3. En primer lugar, Jorge entró al plató corriendo de un lado a otro de una manera muy alocada, algo que no entendía el presentador, que puso cara de póquer al verle así. «Pablo, ¿no sabes quién soy?», ha preguntado antes de decirle que era Montoya, el concursante de La isla de las tentaciones, que se ha convertido en meme en todo el mundo gracias a su carrera por la playa en busca de su novia Ana.

Pero las bromas no han acabado ahí, ya que si Paz Padilla no dejó tranquilo al equipo del programa, Los Morancos no han sido menos y la locura se apoderó de su entrevista. Nada más acomodarse en la silla, ambos preguntaron por Jorge Salvador, socio de Motos en la productora y el otro jefazo de El Hormiguero, que normalmente está sentado a unos metros de los entrevistados para ver lo que ocurre.

Pero este jueves no estaba, algo que el presentador ha querido explicar al contar que en realidad vive en Barcelona, por lo que solamente viene a Madrid para estar algunos días en el programa. «Los lunes viene por la tarde y el jueves se va por la mañana», ha dicho ante las risas de Los Morancos y del público.

Muy indignados por no haberse quedado para verles, César ha querido mandarle un mensaje directo mirando a cámaras. «Escúchame una cosa. Tú estás menos en el programa que Calleja en el espacio», así ha bromeado con la aventura del presentador de Cuatro, que apenas estuvo unos diez minutos en el espacio gracias a su paso por la misión Blue Origin, siendo el tercer español en salir de la tierra.

Sobre ese tema se han parado unos minutos a comentar, pese a que se trata de un tema que Telecinco, cadena rival de Antena 3, ha convertido en un programa con grandes audiencias. «Lo de Calleja es una cosa… No sé si lo habéis oído. ¿Cuánto tiempo ha estado Calleja en el espacio?», ha seguido bromeando Jorge. «En el espacio estuvo tres minutos y medio», así ha entrado Motos a valorar la aventura del que en el pasado fuera su compañero de cadena, ya que El Hormiguero comenzó emitiéndose en Cuatro hasta el año 2012.