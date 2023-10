‘La Moderna’, capítulos 8 y 9: Clarita, hermana pequeña de Matilde, desaparece

No es ningún secreto que La Moderna, a pesar de que acaba de aterrizar en La 1 de Televisión Española, se está convirtiendo en una de las series diarias con más espectadores. Esta misma tarde, hemos podido disfrutar del capítulo 7 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo don Jaime continúa atormentado por haber matado a un hombre en un accidente.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en los episodios 8 y 9 de La Moderna. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Clarita ha desaparecido, por lo la familia Garcés se muestra tremendamente intranquila. Nadie consigue dar con ella, por lo que todos en la corrala comienzan a preocuparse por lo sucedido.

Lejos de que todo quede ahí, en el salón de té, somos testigos de cómo siguen las tensiones entre Pietro y Esperanza por la venta de helados. Todo ello mientras Trini y Miguel se ven obligados a hacer frente a otro complicado día, tratando de evitar cualquier tipo de acercamiento entre Cañete y Teresa.

¡Rosario es una madraza! Está dispuesta a todo por ayudar a su hija Luisa en su carrera como artista ❤️#LaModerna 👉https://t.co/WraYN9sKui pic.twitter.com/BYUGom6RKD — La Moderna (@LaModerna_tve) October 3, 2023



Lejos de que todo quede ahí observamos cómo, a pesar de la angustia, la pequeña de la familia Garcés ha aparecido, gracias a Íñigo. Luisa ha dado el paso de retomar sus dibujos, pero se queda verdaderamente sin palabras al darse cuenta de que todos y cada uno de sus bocetos se completan, solos, por las noches.

Por si fuera poco vemos cómo Pablo, hermano de Maite, ha tomado la firme decisión de acercarse a Emilio y Raimundo. Todo ello mientras Rosario, consciente de lo que podría pasar, trata de advertirle de que los dos jóvenes de la corrala no son buenas compañías. No logra su objetivo, ya que Pablo no le hace caso.

En el salón de té, vemos cómo Marta continúa bajo las órdenes de su tío Higinio, mientras que Pietro consigue que su idea cause sensación entre todos. Además, somos testigos de cómo Miguel y Trini protagonizan un tenso desencuentro al mostrarse en desacuerdo por el trabajo del librero. Parece que las cosas van a complicarse aún más. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna en La 1 de Televisión Española.