‘La Moderna’, capítulo 6: Doña Carla sigue intentando en entrar al negocio hotelero

No es ningún secreto que La Moderna se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está sorprendiendo, y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 5 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Marta ha obligado a Antonia a robar en el saltón de té.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 6 de La Moderna. De esta manera tan concreta, observamos cómo Íñigo no puede evitar tener ciertas pesadillas con el sargento Aguirre, su superior en la guerra del Rif. Esto, inevitablemente, hace que el joven vuelva a revivir diversos y dolorosos traumas del pasado.

En el salón de té, Matilde no duda un solo segundo en reclamar un espacio de descanso para las empleadas. Lo que pide es que haya un lugar en el que puedan estar sin tener la necesidad de atender otras tantas tareas. Es decir, algo que tienen ya los camareros del salón de té. ¿Conseguirá su objetivo?

Mientras tanto, observamos cómo Marta se vuelve a ver tremendamente afectada por su tío Higinio. Por lo tanto, se añade un nuevo problema en su vida que podría llegar a marcar un gran punto de inflexión en su día a día. Es más que evidente que se va a ver en la obligación de tomar diversas decisiones en poco tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Doña Carla trata por todos los medios de entrar al negocio hotelero, y a pesar de la constante oposición por parte de su esposo. Eso no va a ser todo, ya que seremos testigos de cómo surge un nuevo triángulo amoroso que no va a dejar indiferente a nadie. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.