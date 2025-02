Uno de los eventos más esperados del año ha tenido lugar. La pasada noche del 9 de febrero, los espectadores a nivel mundial tuvieron la oportunidad de ver una nueva edición de la Super Bowl. Un encuentro único donde el Caesars Superdome de Nueva Orleans se vistió de gala y lo hizo para vivir el ansiado partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Una noche donde las emociones no faltaron en ningún momento, al igual que la música. Pues, como ya se había anunciado, Kendrick Lamar se convirtió en el gran protagonista del medio tiempo. Un espectáculo arrollador donde hubo muchas sorpresas.

Samuel L. Jackson, maestro de ceremonias, fue el encargado de introducir al artista. «This is a great american game», anunció. Una aparición inesperada, pero que no sería la única. Pues, en determinados momentos de la presentación, realizó diversas puestas en escena. Pero, sin lugar a duda, la atención estaba puesta en Kendrick Lamar. El rapero empezaba su actuación subido en un coche del que salían decenas de bailarines. La gran mayoría de ellos le acompañarían el resto de su presentación y que se convertiría en el acompañamiento perfecto. Pues, llegaron a dar forma a la bandera de Estados Unidos.

Con un espectáculo de luces y colores, el artista alzó su voz durante 13 minutos. Pero, como cada año, una de las incógnitas era saber si el protagonista había elegido llevar alguna sorpresa para su actuación. ¿Invitó a alguna celebridad a actuar con él? Pues, en el caso del rapero, no lo dudó dos veces.

La rapera SZA y Serena Williams se unieron al espectáculo

Kendrick Lamar comenzó a entonar algunas de las canciones más míticas de su discografía. Una elección completamente acertada que rápidamente hizo vibrar todo el estadio. Pues, los espectadores presentes en el evento no dudaron en mostrar su entusiasmo y emoción al ser testigos en primera persona de este espectacular acontecimiento.

Pero, y aunque muchos rumores apuntaban a que sería una de las elegidas por el rapero, el furor llegó cuando SZA se subió al escenario. Fusionando sus voces, ambas estrellas volvieron a demostrar la gran conexión musical que comparten. Un encuentro donde pusieron voz al sencillo All the Stars. Pero, lejos de quedar ahí, minutos después, fue Serena Williams la encargada de tener su puesta en escena. Tal y como se pudo ver, la ex tenista bajó al césped para unirse al equipo de baile de Kendrick Lamar.

El comentario de Kendrick Lamar a Drake

Como los seguidores del panorama musical saben muy bien, Kendrick Lamar y Drake no comparten la mejor relación del mundo. Durante los últimos años, los raperos no han dudado en manifestar públicamente su fuerte desagrado hacia el otro. Por ello, el público estaba muy atento a si el cantante realizaría algún comentario a su enemigo musical. Y lo hizo.

Mientras interpretaba el tema Not Like Us, el cual habla del mismo, lanzó un directo mensaje. «Oye, Drake, he escuchado que te gustan jovencitas», dijo mientras sonreía a cámara. Un comentario con el que no dejó indiferente.