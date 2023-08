Melodie Peñalver (‘La isla de las tentaciones’), intervenida de urgencia tras sufrir un accidente de tráfico

Melodie Peñalver se convirtió, sin lugar a dudas, en una de las grandes protagonistas de la segunda edición de La isla de las tentaciones, uno de los realities de Telecinco con más éxito de los últimos años. Su participación en este programa hizo posible que la joven aprovechase una gran oportunidad para poder dedicarse a las redes sociales.

Es precisamente en sus plataformas donde la propia Melodie Peñalver ha confesado que ha sufrido un accidente de tráfico realmente terrible. Hasta tal punto que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de manera urgente. Algo que, desde luego, le ha dejado completamente sin palabras.

La que fuera participante de la segunda edición de La isla de las tentaciones, a través de su perfil en Instagram, ha confesado que llegó al hospital, y que lo hizo con un diagnóstico, cuanto menos, delicado. A pesar de todo, ha querido hacer un llamamiento a la calma, asegurando que se encuentra “bien” a pesar de todo lo ocurrido.

En las imágenes en cuestión, se puede ver a Melodie Peñalver con un cabestrillo, instantes antes de pasar por quirófano. A pesar de la gravedad de la situación, ha querido tranquilizar a todos y cada uno de sus seguidores: “Lo primero de todo, estoy bien, pero he tenido esta tarde un accidente de tráfico y me he roto el brazo por varios sitios”.

Por si fuera poco, la joven quiso ir muchísimo más allá: “Me tienen que operar de urgencia y no sé ahora mismo mucho más. Deseadme suerte porque estoy un poco asustada”, aseguró. Por fortuna, todo ha quedado en un tremendo susto. Ahora, tras la intervención quirúrgica, solo queda recuperarse, tanto mental como físicamente, de este suceso que no podrá olvidar jamás. ¡Muchísimo ánimo, Melodie!

