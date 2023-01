Meghan Trainor confirma con qué artista lanzará el remix de ‘Made you look’

Meghan Trainor lo ha vuelto a hacer. La artista estadounidense continúa arrasando en las listas de venta con su último single, Made You Look, incluso aunque ya hayan pasado dos meses desde su lanzamiento. De esta forma, recientemente ha alcanzado un nuevo número uno, además, acaba de anunciar que lanzará el remix de la canción.

A través de sus redes sociales, la artista estadounidense lanzará una nueva versión de Made You Look con Kim Petras. Las dos estrellas de la música confirmaron que lanzarán el remix este viernes 27 de enero, a través de un adelanto en Tik Tok el pasado viernes.

En una entrevista con Billboard, la artista expresó que esta canción «fue una de las últimas canciones que escribí para el álbum. Sabía que necesitaba el tema que siempre hago en mis álbumes y estaba estudiando All About That Bass. Me preguntaba por qué funcionaba tan bien. Creo que a todo el mundo le gusta cantar una canción que diga: ‘Soy increíble’».

«Especialmente después de tener un bebé, ya estaba luchando por amar mi cuerpo. Tenía una cicatriz de cesárea que cubría todas mis estrías y me costaba mucho gustarme a mí misma, pero también gustarme delante de mi propio marido”, añadió la artista.

En cuanto al proceso de recuperación la artista confesó: «Mi terapeuta me hacía ponerme delante del espejo desnuda todos los días y el primer día temblaba y lo odiaba. Al tercer día, me di cuenta de cosas que me gustaban de mi cuerpo y me dije: ‘Vaya, esto es muy poderoso’».

«Un día estaba en la ducha y me dije: ‘Pueden vestirme con toda esa ropa elegante, pero cuando estoy más sucia y en casa, es cuando mi marido me dice: Eres la chica más guapa del mundo. Eres la más sexy’. Quería poner eso en una canción, y escribí el estribillo en la ducha», expresó sobre el proceso de composición de su exitoso single.