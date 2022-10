‘Masterchef Celebrity’: ¿Quién fue el concursante expulsado anoche?

La 1 de Televisión Española emitió este lunes 10 de octubre una nueva entrega de Masterchef Celebrity. Tras la expulsión de Patricia Conde, en las cocinas se vivió una de las pruebas más exigentes del formato: las batallas. Una prueba que tuvo lugar al comienzo del programa.

En cada batalla, los concursantes de Masterchef Celebrity tenían que elaborar un plato con cítricos y solo los mejores consiguieron llegar hasta el final de la prueba. Al terminar esta prueba, los concursantes se enfrentaron a la prueba de exteriores.

Tras la prueba de exteriores, con la victoria del equipo rojo liderado por María Escoté; Daniela Santiago, Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina y Nico Abad se convirtieron en los delantales negros, por lo tanto tuvieron que luchar por su permanencia en las cocinas del programa de TVE.

La prueba de eliminación consistió en replicar un postre, una piña de repostería. Se trataba de un plato formado por un bizcocho borracho en el centro rodeado de compota, mousse de chocolate blanco y lima y glaseado de chocolate blanco, con hojas de fondant.

Tras la prueba de eliminación, Fernando Andina no consiguió convencer a los jueces, convirtiéndose así en el quinto expulsado de MasterChef Celebrity. Una despedida que el concursante afrontó con una sonrisa y la humildad que le caracteriza.

«He colapsado. Lo mejor que me llevo de MasterChef Celebrity son mis compañeros. Lo he pasado muy bien», dijo Fernando Andina. «Creo que Isabelle Junot se le está poniendo cara de ganadora, pero mi corazón me pide que gane Manu Baqueiro», añadió antes de abandonar las cocinas.