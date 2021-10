Este lunes La 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de ‘MasterChef Celebrity’ sorprendió a los espectadores con una doble expulsión. El programa terminó la noche con dos despedidas, que para muchos espectadores fueron muy poco acertadas.

Tras una prueba de eliminación en la que se batieron en duelo Arkano, David Bustamante, Verónica Forqué, Juanma Castaño, Miki Nadal y Terelu Campos, finalmente estos dos últimos fueron los eliminados de la noche. Según los jueces, ninguno de los dos concursantes había conseguido superar las exigencias de la prueba.

Una prueba de eliminación en la que se dividieron en dos equipos. De ella, salieron victoriosos David Bustamante y Verónica Forqué, por lo que ninguno de los dos tuvo que cocinar más. Ya sin equipos, los concursantes se enfrentaron a un reto de mar y montaña.

Juanma ha entendido perfectamente el plato y ¡ha sido el mejor en la prueba de eliminación! 👏 #MCCelebrityhttps://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/g8y1TB9B5j — La 1 (@La1_tve) October 18, 2021

Un reto muy complicado, que terminó con la andadura de Miki Nadal y Terelu Campos en ‘MasterChef Celebrity’. Mientras que los jueces comentaron que Terelu no había entendido el concepto de la prueba, en el caso de Nadal, el problema principal fue el sabor de su plato.

Durante la entrevista posterior, Miki Nadal señaló que se lleva una gran experiencia: “Lo mejor ha sido que no he tenido guion, he sido yo; y lo mejor que me llevo de la experiencia es el sueldo”, bromeó.

Mientras que Terelu por su parte, agradeció la confianza en ella para participar, y aseguró que ve como finalista a Carmina porque “representa lo que es el esfuerzo, las mujeres de toda la vida, de siempre y esas mujeres merecen un homenaje todos los días de la vida»