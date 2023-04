‘MasterChef 11’ confirma sus invitados estrella para hoy, martes 18 de abril

Este Martes 18 de abril se emite una nueva entrega de Masterchef 11 en La 1 de Televisión Española, a partir de las 22:00. En esta los concursantes cruzarán la frontera española y viajarán hasta Andorra, donde lucharán por equipos para conseguir alzarse con los delantales blancos y evitar ir a eliminación.

Pepe, Jordi y Samantha lo tienen todo preparado para que los concursantes repliquen un menú de un prestigioso chef en el corazón de los pirineos, un lugar caracterizado por la naturaleza y el esquí. Es por ello que los aspirantes deberán cocinar para 100 esquiadores y amantes de la montaña un menú diseñado por el chef de tres soles Repsol, Francis Paniego.

Ya están las cocinas listas para regresar esta semana con #MasterChef 11. ¡Nos vemos LUNES y MARTES a las 22.05 en @La1_tve! 🔥☺️💫 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Pk9xxc00jo — MasterChef (@MasterChef_es) April 16, 2023

El equipo que haya elaborado el peor plató se enfrentará a la prueba de eliminación y luchará por no salir expulsado. Para esta prueba los jueces han preparado un reto donde la miel será la protagonista y para ponerlo más complicado todavía, volverán las Batallas de Masterchef. Aunque no estarán solos sino que Santiago Segura será el invitado estrella de esta prueba, quién les explicará en qué consiste. En el primer cocinado su misión será hacer un plato de alitas en salsa de miel y mostaza.

Los dos mejores aspirantes subirán al balcón y serán salvados de la eliminación. En la siguiente prueba, tendrán que cocinar un risotto de berenjenas a la miel. Aquellos que no hayan conseguido salvarse, irán a la última prueba con un canelón de miel y mató. Aquel aspirante que no haya sido capaz de replicar el plato y por lo tanto de no llegar al nivel exigido por los jueces del reality, tendrá que decirle adiós a las cocinas de Masterchef 11.