El pasado viernes 8 de abril, Marta Riesco sorprendió a todos al aparecer, entre lágrimas, en ‘Ya son las ocho’. De esta manera, anunciaba su ruptura con Antonio David Flores. Algo por lo que, inevitablemente, lleva siendo noticia durante todos estos días. Este lunes, la reportera se ha sentado en el Club Social de ‘El programa de Ana Rosa’ para explicar los motivos por los que ha tomado esta decisión.

Marta Riesco ha dejado claro que ella siempre ha sido la que ha “tirado del carro”, sin sentir en ningún momento que Antonio David Flores hiciera lo mismo. Por si fuera poco, se ha mostrado de lo más contundente: “La culpa de todo la tiene él”. Eso sí, no ha querido dar muchos detalles pero sí ha reconocido que hay “más personas involucradas”.

Parece que el origen de esta disputa que ha provocado la ruptura en la pareja ha sido que Antonio David Flores decidió no asistir a la fiesta de cumpleaños de Marta Riesco. Una celebración que se llevó a cabo el pasado viernes, precisamente, para que el exmarido de Rocío Carrasco pudiera acudir. Un cambio de fecha que se realizó para, finalmente, poder presentar en público al andaluz como su actual pareja.

Marta, sobre los motivos que le dio Antonio David para no ir a su cumpleaños: «No puedo contar el argumento porque implica a otras personas» #AR11A

https://t.co/jmebIyXH4f — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 11, 2022

Ana Terradillos, que estaba al frente del Club Social el pasado lunes, preguntó a Marta Riesco qué pensaba su familia al respecto. Ella se mostró de lo más sincera: “Después de todo lo que me he comido y de todo lo que se me ha cuestionado… Además, mi familia siempre me ha apoyado en unas circunstancias muy fuertes”.

Así pues, añadió algo más: “Evidentemente, mi madre, mi padre y mi hermano están muy dolidos porque saben lo que yo he dado por él y lo que mi familia ha dado por él”. Marta Riesco confirmaba a sus compañeros que no había recibido noticias por parte de Antonio David Flores en todo el fin de semana: “No sé nada de él, no me ha llamado. Yo hubiera hecho algo”.

En cuanto a dar o no una segunda oportunidad a Antonio David Flores tras lo ocurrido, la reportera reconoce que no sabe qué responder a eso: “El que no me ha llamado ha sido él, parece que no quiere tirar del carro”. Y es que, tras el desplante del andaluz, ella ha tratado de ponerse en contacto con él pero Flores no ha querido responder al teléfono.

Marta Riesco sobre Antonio David: «No me ha llamado y las cosas han ido a peor. Estoy decepcionada» #AR11A

https://t.co/zuQeCj08YE — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 11, 2022

Al ser conscientes de la situación, sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ no han dudado en pedirle que “abra los ojos”. Ante ese comentario, Riesco ha tratado de justificarle: “Creo que la posición de la que era mi pareja hasta hace dos días es muy complicada porque está batallando entre dos cosas muy fuertes: el amor que siente por mí y las circunstancias que hay en otro lado. Pienso que yo también he puesto mucha presión y la otra parte también. Simplemente opino que él ha reventado”.

Lo que Marta Riesco tiene claro es que ve realmente “complicado” que su situación con Antonio David Flores se arregle: “Es un padrazo. Yo estoy con él sabiendo que su prioridad son sus hijos”. Aun así, deja claro lo siguiente: “Por donde yo no puedo pasar, después de ocho meses desde que dijo públicamente que se separaba, es de estar encerrada en una casa para no hacer daño a otras personas. No puedo permitir que mi felicidad no llegue por miedo a otras personas que no sean sus hijos”. Parece que, por el momento, la reconciliación está muy lejos de producirse.