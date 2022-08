María Patiño: su “zasca” a Terelu Campos, sustituta en ‘Viernes Deluxe’

María Patiño ha revolucionado a todos los espectadores de Telecinco. En su regreso al programa, la presentadora de Viernes Deluxe le quiso lanzar un tremendo ‘zasca’ a su compañera de trabajo, Terelu Campos.

La periodista gallega ha regresado de sus vacaciones al programa nocturno pisando más fuerte que nunca. María Patiño, que se ha enganchado nuevamente a presentar Viernes Deluxe, le ha callado la boca a Terelu Campos con un mensaje de lo más tentador.

Y es que el rifirrafe que ambas periodistas tienen es, desde hace años, de lo más notorio. La semana anterior de la llegada de María Patiño a los platós de Telecinco, su compañera, Terelu Campos, se ocupó del puesto de la gallega.

Es por ello por lo que María Patiño ha querido ahora lanzarle un mensaje a su compañera de profesión, pues ambas tienen claro que no deben dormirse en los laureles y que tienen que pelear para ganarse su puesto como presentadoras de Viernes Deluxe.

Desde principios de 2014, Terelu Campos decidió, por unos meses, hacer un parón como presentadora de Viernes Deluxe para centrarse en su salud. Pero el regreso a televisión de la hija mayor de María Teresa Campos se alargó más de la cuenta, por lo que María Patiño le relevó para presentar el programa.

Terelu Campos tomó pesadumbre al ver que su compañera era una competencia clara, tanto, que la periodista llegó a afirmar que tenía miedo de «no presentar nunca más el Deluxe». Los malos presentimientos de la madre de Alejandra Rubio se hicieron realidad, y María Patiño fue la elegida para presentar los Viernes Deluxe indefinidamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508)

Ahora que la gallega ha estado de vacaciones, Terelu Campos la ha sustituido con gusto durante estos días presentando el programa por el que ambas luchan para quedarse en el trono. Fue la semana pasada cuando Campos regresó a Viernes Deluxe para entrevistar a su hija Alejandra.

Esta entrevista dio mucho que hablar, pues, la hija de Terelu fue clara con su madre con respecto a su relación con Patiño: «Tenéis buena relación, hacéis cosas juntas y presentáis, pero creo que no es tu amiga. A mí no me gusta que llames amigos a gente que no lo es».

Sin embargo, es destacable que, a pesar de las pullas que las dos presentadoras de Telecinco se lanzan la una a la otra, estas vienen cargadas de ironía y de humor.

Ahora que María Patiño ha vuelto a ocupar el trono que le pertenece, esta ha aprovechado la entrevista que le ha realizado a Rafa Mora para volver a hacer de las suyas e intimidar, de nuevo, a Terelu Campos.

El ‘zascazo’ de @maria_patino a Terelu Campos en su regreso al ‘Deluxe’ pic.twitter.com/QtvqioNYx8 — TVMASPI (@sebas_maspons) August 27, 2022

Ha sido cuando Rafa Mora se excusaba por la actitud altiva que ha tenido estos días en Sálvame cuando María Patiño ha querido juzgar esta actitud a la hora de trabajar: «Yo soy incapaz de trabajar con las espadas en alto. Entiendo que vosotros lo hagáis de esa manera y probablemente lo hagáis mejor que yo», ha destacado la presentadora.

«Pero tú juegas ya en otra liga, te lo has currado. Ahí hay muchos años de curro», le ha replicado Mora. Ante estas palabras, María Patiño le hizo saber al valenciano que no hay nadie imprescindible en el programa, y con un: «Mira, aquí nadie esto lo tiene asegurado. Un beso, Terelu», sentenció a la presentadora mirando a cámara y lanzándole un enorme ‘zasca’.