Las declaraciones de Rocío Flores este jueves en ‘El programa de Ana Rosa’ siguen dando mucho que hablar. La joven por primera vez aseguró que la puerta a la reconciliación con su madre está totalmente cerrada, y tan solo unas horas más tarde, María Patiño habló de este tema en ‘Sálvame Lemon Tea’.

Durante el programa, tras ver una avance del nuevo episodio de la docuserie ‘Montealto’, que se llamará ‘Licencia para hablar’, María Patiño entonó el ‘mea culpa’ y se disculpó en directo con Rocío Carrasco, por la actitud que ha tenido con ella durante todos estos años.

«Es curioso que yo, dedicándome a este negocio, qué poco sabía y cuánto daño he hecho durante tantos años creyéndome que me contaban la verdad», explicó la presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’. «Y no se trata de flagelarse. Se trata de ser conscientes, de señalar al responsable», añadió.

Hay q ver y estudiar https://t.co/RMs9peSuwF — Maria patiño (@maria_patino) February 17, 2022

«Sobre todo se trata de saber que hay una persona, solo una, que ha hecho daño durante tantos años y que hoy, como consecuencia, hay tanto dolor en una madre y en unos hijos, tanto dolor, que yo espero que entre todos logremos repararlo, porque forma parte de nuestra obligación», reflexionó la presentadora este jueves, mientras Terelu Campos asentía con la cabeza.

Desde la emisión de la docuserie ‘Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva’, María Patiño comenzó a cambiar su actitud y su opinión hacia la hija de Rocío Jurado, siendo consciente de la pesadilla que ha vivido la ex mujer de Antonio David Flores durante todos estos años. De esta forma, desde entonces la periodista se ha convertido en una de las defensoras de Rocío Carrasco.