Sin lugar a duda, se ha convertido en una de las noticias más inesperadas con las que despidiéramos el 2021. María José Campanario está embarazada de su tercer hijo en común con Jesulín de Ubrique. Una noticia que ha revolucionado por completo los principales medios del corazón del país, y no es para menos. Y es que, la próxima llegada de este bebé ha sorprendido incluso a los propios padres, tal y como ellos mismos han confesado.

“Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22 años, mi Julia de 18 y mi chico de 14… Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!”, exclamó el torero al respecto. Pero, a pesar de ser un bebé que les ha pillado por sorpresa, María José Campanario ya empieza a pensar en los nombres que podría tener su próximo heredero y cuales tiene muy claro que no le pondrá.

Los hermanos de Jesulín desconocían la noticia del embarazo, según Gema López https://t.co/ebjVAwo3w1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 7, 2021

“Él ha dicho que no quería saber el sexo, pero en el momento que lo sepa yo se lo voy a contar a toda la familia y se va a enterar”, explicaba la propia María José para la revista ‘Hola’. Además, la odontóloga ha señalado que entre las decisiones que ha tomado ha sido que no quiere que su bebé, si es niña, se llame como ella.

Una decisión que ya tomó en su día con su hija Julia y piensa volver a cumplir. Y es que a María José no le gusta que los hijos se llamen como sus padres. De hecho, a su pequeño familiarmente le llaman Álex y no Jesús Alejandro. El nombre que finalmente escoja para su bebé es todavía un misterio, principalmente porque está de tres meses de embarazo y ha sido todo muy precipitado. Pero, sea cual sea, lo que está claro es que muy pronto un nuevo miembro familiar llegará a Ambiciones.