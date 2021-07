María Hervás es una de las actrices más aclamadas de nuestro país. Tras su paso por series tan destacadas como ‘Los Serrano’, ‘La que se avecina’ o su papel más reciente, en ‘La cocinera de Castamar’, se ha convertido en una de las estrellas del momento en España.

Sin duda, su papel en ‘La cocinera de Castamar’ es uno de los grandes proyectos de su trayectoria profesional. La joven interpreta a Amelia Castro, uno de los personajes favoritos de los espectadores del nuevo fenómeno de Netflix, que ya es una de las series más vistas de nuestro país.

Aunque la actriz es una gran profesional, y tiene un talento indudable, ha asegurado que se siente un poco “extraña” a la hora de dar consejos a actores que están empezando. Pero en esta ocasión ha dejado sus miedos de lado, y ha concedido una charla durante los Premios Teatro Joven que organiza Coca-Cola.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Hervás (@maria_hervas_)

A pesar de ser una de las actrices españolas del momento, María Hervás conserva intacta su humildad y asegura que no le da importancia a los números ni a los datos: “Nunca soy consciente del éxito que tienen las producciones en las que estoy. Nunca me entero porque nunca busco cómo va la cosa. Igual, un poco por miedo a enterarme de una mala noticia. Aunque sí supe que cuando la pusieron en Netflix, la primera semana, llegamos a estar en el puesto número dos. Y me alegré ese día, pero no he seguido buscando…”, explica en una entrevista con LOC.

La actriz además, asegura que en el mundo en el que vivimos no se puede considerar feminista. Un argumento que razona explicando que “a día de hoy no me puedo considerar feminista. Yo me puedo considerar «machista work in progress»… La gente se llena la boca abanderando el feminismo, pero también tenemos que abanderar la objetividad. Y la realidad es que hemos sido educados en una sociedad patriarcal y ahora es el tiempo de darnos cuenta de dónde están los errores… Y eso se logra con mucho trabajo y esfuerzo”, razona en el medio citado anteriormente.

Además, en cuanto a sí se ha sentido menos valorada alguna vez por ser mujer, desgraciadamente afirma que sí: “Me ha pasado constantemente y en todos los ámbitos: en el teatro, en el cine, en la televisión, en la vida. Me ha pasado cuando voy a comprar pan. Y con este tema sí que me sale una cosa dogmática. Me duele el ego y me pongo un poco violenta, porque me ha pasado y me sigue pasando mil veces”.

Sin embargo, en una profesión tan complicada como la suya, lucha cada día contra esta lacra, demostrando que no solo es una actriz con un talento innato, sino también una mujer independiente y con las cosas muy claras, que todo el éxito que ha conseguido, se lo debe a ella misma.