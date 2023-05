Manuel Cortés, ingresado en el hospital tras regresar de ‘Supervivientes 2023’

El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera y Laura Madrueño. No solamente fuimos testigos de la esperadísima “mesa de las tentaciones”, sino que también pudimos conocer la última hora del estado de salud de Manuel Cortés.

Recordemos que el hijo de Raquel Bollo tuvo que abandonar Supervivientes 2023 debido a una complicación en su estado de salud. Nada más llegar a España, ha sido hospitalizado. Como no podía ser de otra manera, Carlos Sobera conectó en directo con el andaluz desde Supervivientes Tierra de Nadie para, entre otras cuestiones, saber cómo se encontraba.

“Estoy bien. La verdad que me emociona mucho ver los vídeos, veros hablar y todo. Me he propuesto no llorar más, como tú dices, con alegría”, aseguraba Manuel Cortés, sonriendo ligeramente. Lejos de que todo quede ahí, recalcó que su situación era una auténtica injusticia: “Me ha tocado. No sé si a la gente le gustará o no, pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir”.

Además, aprovechando esta conexión en directo, el exconcursante del reality de Telecinco quiso dejar algo claro: “Mi sueño de ser superviviente nato siempre lo he tenido. Cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente entenderéis muchas cosas”, reconoció.

“Espero disfrutar de todo lo que están disfrutando los compañeros ahí, y ver la primera gala que estoy viendo así… Es muy diferente”, comentó, con voz temblorosa. Esto hizo que confesara lo siguiente: “Ahora mismo, se me queda un sabor agridulce viéndolo desde aquí”. Carlos Sobera aprovechó para dejarle algo muy claro: “Nadie va a ponerte en duda porque has hecho una participación absolutamente maravillosa. No se te puede poner ni un solo pero”.

De esta manera, Manuel Cortés respondió: “Lo que sí que te digo es que lo que diga la gente no me importa. Siempre he tenido la misma ilusión de estar en este concurso, de seguir día a día y demostrar”. Antes de despedirle, el presentador de Supervivientes Tierra de Nadie quiso animarle: “Tenemos enormes ganas de encontrarte recuperadito, de abrazarte. Ya te contaremos en vivo y en directo lo bien que lo has hecho. Recupérate y nos vemos enseguidita. Un beso fuerte y mucho ánimo”.