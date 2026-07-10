Manu Pascual, tras la polémica con el bote de Rosa Rodríguez: «Me veo en la necesidad de…»

Manu Pascual ha decidido poner punto final a una polémica que creía superada, pero que los fans de Pasapalabra siguen teniendo más de cinco meses después. Tras su reencuentro con Roberto Leal y Moisés Laguardia en Cara al show, el exconcursante volvió a tener que hablar del desenlace del histórico bote de Rosa Rodríguez, y ha respondido con un mensaje contundente en redes sociales. Aunque no lo parezca, el fandom de espectadores de Pasapalabra es uno de los más apasionados, teniendo a sus favoritos, pero también a sus odiados en las redes sociales. Muchos siguen defendiendo en junio de 2026 que hubo amaño por parte del programa para que la argentina se llevase el premio. Estas palabras llegan apenas unos días después de que contase en redes su intención de volver a la televisión en un futuro.

El pasado martes, Manu coincidió con Roberto Leal y Moisés Laguardia durante la grabación de Cara al show, el programa de Marc Giró en laSexta, en una sorpresa preparada para el presentador de Pasapalabra. El madrileño compartió después una fotografía del encuentro en sus redes, agradeciendo la invitación a vivir ese reencuentro. Sin embargo, los comentarios de los seguidores no tardaron en desviarse hacia la polémica de siempre: acusaciones de tongo, gente que asegura haber dejado de ver el concurso tras su marcha y dudas sobre si el programa le llegó a pedir disculpas. Este tipo de comentarios es lo habitual en las publicaciones en redes sociales del programa desde hace años, demostrando que los concursantes se convierten en estrellas y personajes con muchos seguidores.

Manu echa un ‘capote’ a ‘Pasapalabra’: «Roberto Leal es mi amigo»

Ante el revuelo, Manu Pascual publicó un mensaje en el que primero quiso agradecer el cariño recibido: «Me paso por aquí en primer lugar para agradecer el apoyo que estoy recibiendo. Los comentarios positivos y las interacciones con seguidores están siendo muy gratificantes. Me alegra saber que disfrutáis del contenido tanto como yo. Ese es el objetivo de mi perfil. Gracias, porque ya somos más de 20.000 personas», escribió.

A continuación explicó el motivo de su intervención: «También me veo en la necesidad de aclarar un par de puntos debido al revuelo de mi último post», señaló, antes de lanzar dos afirmaciones rotundas. Sobre su relación con el presentador: «Roberto Leal es mi amigo». Sobre el concurso que le dio a conocer: «Pasapalabra no es mi enemigo». Y cerró con una petición directa a quienes siguen alimentando el debate: «La vida avanza, me gustaría que dejásemos atrás las polémicas sobre el programa. Ya está superado».

Estas palabras llegan días después de que en sus redes contestase a una ronda de preguntas, entre las que no faltaron por su futuro y si tenía pensado volver a televisión. El psicólogo tiene pensado seguir formándose y abrir su propia consulta, pero no descartaba un regreso ante las cámaras, aunque no dijo si en Pasapalabra u otros concursos.

Que se posicione a favor del concurso de Antena 3 en este momento es importante después de que la cadena y la productora hayan perdido la prueba ‘El Rosco’ y ahora se tengan que enfrentar a una denuncia de Mediaset y de la misma productora que reclamaba ‘El Rosco’. Y todo para recuperar el uso de la marca Pasapalabra, alegando que es una adaptación de Passaparola, la versión italiana. Que una de sus leyendas se ponga a su lado es un gran empuje para Roberto Leal y su equipo.

Las palabras de Manu Pascual no llegan de la nada. Tras la grabación de Cara al show, él mismo y Roberto Leal ya habían compartido un vídeo juntos en el coche de producción, jugando con la nostalgia de los seguidores de Pasapalabra y dejando clara su buena sintonía mucho antes de este mensaje.

El peso de un récord que sigue generando polémica

El encuentro entre Manu Pascual, Roberto Leal y Moisés Laguardia removió a los seguidores del concurso, que los recuerdan con cariño, pese a no llevarse el bote. Pese a que muchos insisten en seguir hablando de tongo, Manu le quita importancia y se muestra orgulloso de sus 437 tardes, un récord de permanencia en el concurso que, a día de hoy, sigue sin ser superado por ningún otro aspirante al premio.

Con este mensaje, Manu Pascual parece decidido a cerrar de una vez por todas un debate que, pese a sus repetidas explicaciones, sigue reapareciendo gracias a los espectadores y fans.