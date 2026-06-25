Manu desvela sus planes tras ‘Pasapalabra’: «Me encantaría volver a la televisión»

Manu Pascual ya no participa en Pasapalabra, puesto que tuvo que decir ‘adiós’ al programa en el mismo día que Rosa Rodríguez se llevó el bote de 2’7 millones de euros. Desde entonces, el madrileño ha tenido que regresar a su vida normal, la misma que tenía antes de centrarse por completo en participar en el programa, pero ahora lo hace como alguien muy querido por los espectadores. En las últimas semanas ha comenzado a estar muy activo en sus redes sociales, donde comparte anécdotas y curiosidades de su paso por la televisión durante casi dos años. En una ronda de preguntas ha querido contar sus planes de futuro, especialmente ahora que Antena 3 ha tenido que estrenar nueva prueba final con ‘AlaZ’ y que Telecinco está preparando un nuevo concurso con el mítico Rosco como prueba final.

De la guerra por ‘El Rosco’ ya hemos hablado mucho en las últimas semanas, tanto que se rumorea que Antena 3 estaría blindando a algunos de los concursantes míticos del programa para que no acudan a la llamada del nuevo formato que está preparando Mediaset. Uno de ellos sería Manu, que tiene el récord de permanencia como concursante con casi dos años sin ser eliminado. El psicólogo ha estado contestando a sus seguidores y ha desvelado algunos secretos del programa.

¿Cuánto tiempo pasó desde el cásting hasta que entró al programa?

Según ha contado, comenzó a prepararse para concursar un año y medio antes de poder ir al casting en el que fue seleccionado. Una vez pudo acudir a él; pasó otro año y medio hasta que pudo ir, oportunidad que le llegó tras el bote de Óscar Díaz, en mayo de 2024. Por lo tanto, Manu estuvo aproximadamente tres años esperando su momento, por lo que en 2021 comenzó con el proceso.

¿Cómo se siente al ser el concursante más longevo de ‘Pasapalabra’?

Manu asegura que es «un orgullo» que «como mínimo» durará dos años, aunque reconoce que espera que dure mucho más antes de que alguien pueda superarle.

¿Cuál es el grupo favorito de Manu Pascual?

El rey de Pasapalabra, aunque sin premio, es fan del rock en español y ha destacado que le gustan grupos clásicos como Marea y Extremoduro, aunque también se reconoce como fan de Arde Bogotá.

¿Qué hacía para superar la ‘Silla Azul’ de ‘Pasapalabra’?

«Yo, lo que hacía directamente era centrarme en lo que estaban preguntando y no pensar que era la ‘Silla Azul’», admite. Su pareja, fuera del plano, le recuerda que siempre miraba «a un punto fijo» para no perder la concentración.

¿Volverá Manu Pascual a la televisión?

Una de las preguntas que seguro que más veces le han hecho es por su posible regreso a un concurso. En primer lugar, el madrileño explica que ha terminado su máster que comenzó tras acabar la carrera de Psicología. Sobre la tele, también lo tiene claro: «En cuanto se dé la oportunidad, yo encantado».

¿Tiene pensado ejercer como psicólogo?

Como ya contó varias veces en Pasapalabra, sus planes de futuro pasan por ejercer la profesión que está estudiando: «La idea es en un futuro ser psicólogo, tener mi propia consulta y dedicarme al psicoanálisis, que al final es mi pasión».

Manu hace balance de su paso por ‘Pasapalabra’

Sobre los dos años en el programa, asegura que «hubo de todo», aunque «en general muy bonita». Según explica, fueron «dos años que dan para mucho: desde alegría, cansancio, estrés, pero también mucho disfrute», explica.

Por lo tanto, no hay que descartar verle en un futuro en Pasapalabra o en programas como Cifras y letras o Saber y ganar, donde otros de sus compañeros ya se han dejado ver.

Aquí tienes el vídeo de Manu Pascual respondiendo a las preguntas de sus seguidores en TikTok e Instagram.