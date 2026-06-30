‘Maestros de la Costura Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 29 de junio?

La pasada noche del 29 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos del gran estreno de Maestros de la Costura Celebrity. El popular formato ha regresado y lo ha hecho de la mano de su segunda edición. Un estreno muy esperado, donde el público tuvo la oportunidad de conocer a los nuevos concursantes y también a la nueva incorporación entre los jueces, Luis de Javier. Pues, será el encargado de tomar el relevo de Palomo Spain. Asimismo, lejos de quedar aquí, se pudo conocer el misterioso Taller Secreto, la primera prueba sobre una pasarela y el nacimiento de las primeras alianzas.

Jaydy Michel, Beatriz Luengo, Silvia Marty, Edu Román, Jorge Román, Mario Vaquerizo, Josie, Pepón Nieto, Jazz Vilá, Mariola Fuentes, Pau Echániz y Blanca Paloma han sido las celebridades que han apostado por vivir la experiencia de Maestros de la Costura Celebrity. Y es que, en este primer programa, se pudo comprobar qué tipo de relación tienen los concursantes con las costuras y las telas. Así pues, una de las pruebas consistió en rendir tributo a Giorgio Armani. Antonia Dell’Atte, como musa del diseñador, pasó por el programa en calidad de invitada. Todo ello sumado al hecho de que los equipos reprodujeron un diseño de la nueva colección de Dominnico en la pasarela 080 Barcelona Fashion.

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ ayer, 29 de junio?

De esta manera, entre prueba y prueba, los jueces determinaron que Blanca Paloma, Beatriz Luengo, Silvia Marty, Mariola Fuentes y Pau Echániz eran las aprendices que debían enfrentarse a la prueba de eliminación. Pues, no lograron ejecutar las pruebas de manera satisfactoria. Así pues, el objetivo de la prueba era realizar un diseño que valorara la artesanía.

Beatriz Luengo no pudo evitar venirse abajo debido a que no le gustó el resultado de su creación. Pues, lo consideraba muy «choni». Al respecto, los jueces intentaron calmarla, pero no lograron demasiado. Sin embargo, tras la valoración de los jueces, las que estuvieron en el punto de mira fueron Mariola Fuentes y Blanca Paloma.

La cantante tuvo buenas críticas con su prenda. Pero, cuando los jueces le pidieron que se la pusiera, pasó lo que ya ellos se imaginaban. La tela se desprendió y la prenda se rompió por numerosos lados. Una situación que la llevó directa a la expulsión. Y es que, lamentablemente, Blanca Paloma ha sido la primera expulsada de la segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity.

«El amuleto eres tú, mi amor. Nosotros solo podemos darte la máquina de coser», le aseguraba Raquel Sánchez Silva. «Me da mucha pena despedirte. No cambies nunca, eres la persona más mona que he visto nunca», le dijo Luis de Javier. «Maestros te ilusiona, te entra una aspiración de maestra», explicaba Blanca Paloma antes de irse. «Con toda esta emoción de haber vivido esta experiencia maravillosa, me despido. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo», agregó como despedida.