Sale a la luz el motivo por el que Palomo Spain no está en la nueva edición de ‘Maestros de la Costura’

Maestros de la Costura, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los concursos que más alegrías continúa dando a RTVE. Y siendo honestos, no es para menos. Un claro ejemplo lo encontramos en la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity, cuya ganadora fue Pilar Rubio. Todos y cada uno de los participantes sorprendieron a los espectadores con su talento, creando prendas que quedarán para siempre en nuestra memoria. Ahora da por comenzada la segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity, que contará con grandes novedades. Una de las más notorias es que Lorenzo Caprile y María Escoté tendrán un nuevo compañero como es Luis de Javier. Y todo después de que Palomo Spain haya puesto punto y final a su etapa como jurado del talent, después de haber permanecido vinculado a él desde sus inicios. ¿Qué ha ocurrido para que dé ese importante paso? ¡Lo analizamos!

Hace casi un año, concretamente el 17 de julio de 2025, se dio a conocer que habría una segunda edición de Maestros de la Costura y, por ende, se confirmó la llegada de Luis de Javier al equipo. Una noticia que no pasó desapercibida, puesto que su fichaje ha venido dado por el adiós de Alejandro Gómez Palomo al formato. Para tratar de evitar cualquier tipo de especulación al respecto, el propio diseñador andaluz decidió utilizar sus redes sociales para emitir un comunicado. En él, explicaba las razones por las que había dado este arriesgado paso. Por si fuera poco, y como era de esperar, Palomo Spain también aprovechó la ocasión para mostrarse profundamente agradecido no solamente con el equipo de Maestros de la Costura, sino también con Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile y María Escoté, con quienes ha vivido momentos y experiencias inolvidables.

«Con todo mi corazón, doy la enhorabuena a Luis de Javier, quien a partir de ahora ocupará mi lugar en Maestros de la Costura. No puedo estar más orgulloso de que sea él quien continúe este camino. Creo profundamente en su talento y estoy convencido de que no podría haber mejor sustituto», comenzó explicando Palomo Spain en sus historias de Instagram.

Lejos de que todo quede ahí, el diseñador fue más allá: «Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a La 1, Shine Iberia, Macarena Rey y a todo el equipo del programa por estos siete años tan especiales. Han sido años llenos de aprendizaje, crecimiento y emociones que me han transformado tanto personal como profesionalmente». Y añadió: «Gracias por confiar en mí y por regalarme esta etapa tan única».

Como no podía ser de otra forma, tampoco quiso olvidarse de Lorenzo Caprile, María Escoté y Raquel Sánchez Silva, a quienes considera su «familia dentro del programa»: «Os quiero como a hermanos. Compartir este viaje a vuestro lado ha sido un privilegio que nunca olvidaré, y os voy a echar muchísimo de menos».

Por si fuera poco, Palomo Spain añadió: «También quiero dar las gracias de corazón a todos los seguidores del programa, por vuestro cariño, vuestro apoyo constante y por haberme acompañado en cada emisión. Vuestra energía ha sido un motor imprescindible todos estos años».

Poco después, explicó que dejar este programa «no ha sido una decisión fácil», pero tiene claro que es el momento de centrarse en el futuro de su marca y en nuevos proyectos que requieren toda su atención. «Aun así, Maestros de la Costura siempre será una parte muy importante para mí, y lo llevaré conmigo allá donde vaya. Gracias por tanto. Con todo mi amor, Alejandro Gómez Palomo». ¡Le echaremos mucho de menos!