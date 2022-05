La exparticipante de ‘La isla de las Tentaciones’, Lucía Sánchez, se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, después de que anunciara su embarazo, en el programa de Cuatro, ‘Baila Conmigo’, fruto de la relación que mantuvo con Isaac Torres.

Desde que se enteró de la noticia, la andaluza se ha mostrado muy feliz y orgullosa a través de sus redes sociales. De igual manera lo ha hecho a través de su canal de Mtmad, el cual luce un nuevo nombre, ya que ha pasado de llamarse, ‘Para mí’ a ‘Para nosotros’, algo que demuestra la ilusión que tiene la gaditana de convertirse en madre y vivir esta nueva etapa.

En los últimos días, confesó que ya conocía cual sería el sexo del bebé pero que, por el momento, no lo desvelaría a pesar de la insistencia de sus seguidores. De igual manera quiso actuar al no desvelar el nombre que tiene pensado para su hijo/a, eso sí, ha querido dejar algunas pistas.

A través de su perfil de Mtmad, Lucía Sánchez colgó un vídeo en el que hablaba de que independientemente del sexo del bebé, ella tiene ya dos nombres preparados: “Yo tengo los dos nombres elegidos, un nombre de niño y un nombre de niña pero no os lo voy a desvelar todavía”. Sin embargo, tampoco quiso dejar a sus seguidores con las manos vacías, por lo que en el siguiente vídeo dijo: “Lo que si voy a hacer, es decir dos o tres nombres de niño y dos o tres nombres de niña… Y entre esos nombres está el que voy a elegir para mi niño o niña”.

“Empezamos por el niño, me gusta… Martín, Rodrigo, Mateo… De niña me gusta, Jimena, Manuela y Mía, aunque Carmen me encanta también”, indicó la exnovia de Isaac, dejando en el aire cualquier posibilidad. También ha querido compartir uno de los regalos más destacados que ha estado recibiendo, este se trata de un ecógrafo, para que ella misma pueda escuchar los latidos de su bebé.