Lucía Sánchez lleva siendo protagonista estas semanas desde que lanzó el bombazo en ‘Baila conmigo’: espera un hijo de Isaac Torres, con quien rompió su relación hace varios meses. Aun así, están a punto de recibir a su primer hijo y ambos se han mostrado entusiasmados a pesar de no tener relación entre ellos y que no haya una posible reconciliación a la vista.

“Es lo más bonito que me puede pasar y estoy súper contento», contaba el extentador de ‘La isla de las tentaciones’ muy emocionado. Sin embargo, la clara protagonista está siendo Lucía, ya que está teniendo los primeros problemas del primer trimestre de embarazo. Aún queda mucho tiempo para poder conocer a su bebé, pero los primeros síntomas están llegando y ha querido contarlo en las redes sociales: «Sin ganas de nada, me he arreglado porque ya que es Semana Santa después de dos años digo voy a hacer el esfuerzo y voy a salir. Me planto en la calle, primero me ha parado una persona, después otra ha empezado a fumar a mi lado. Me ha empezado a entrar un hambre. ¡Qué fatiga! He empezado a tener arcadas», ha contado la gaditana.

«Me he tenido que venir corriendo a mi casa sin ver nada. Tenía la cara blanca. Me ha bajado la tensión. Me he tenido que poner con los pies en alto. Un show. Me ha hecho mi madre un zumo de naranja para que me pusiera bien y ya me he venido un poquito arriba, pero me he puesto malísima», ha acabado diciendo la exparticipante de ‘La última tentación’ en el vídeo dejando claro que está empezando a ver el lado malo.

Por otro lado, Isaac está envuelto en el posible tonteo entre él y Anabel Pantoja que salió a la luz en una conversación con Mayka Rivera en ‘Baila conmigo’. Así, Lobo acudió a ‘Sálvame’ para hablar sobre ello: «Yo hablo con Anabel y nos vacilamos mucho de buen rollo. Tiene un rollazo». El exnovio de Lucía Sánchez y Marina García ha reconocido que no ha habido más que palabras y que la colaboradora le ha ayudado mucho estas últimas semanas en lo personal: «Hemos tenido conversaciones más allá, me ha ayudado mucho con todo el tema del embarazo y me he preocupado mucho por ella porque sé que su padre está mal». De momento, no ha ocurrido nada entre ellos, pero sí es verdad que esta amistad ha comenzado desde que la sobrina de Isabel Pantoja cortó con Omar Sánchez.