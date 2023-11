Lucía Sánchez, contra Fani Carbajo: «Te creías que ibas a ocupar el puesto de Belén Esteban»

Lucía Sánchez se convirtió, inevitablemente, en una de las grandes protagonistas de la tercera edición de La isla de las tentaciones. En ese programa, conoció a Isaac Torres con quien tiene una hija, llamada Mía. La pequeña se ha convertido en su vida, y es algo que deja muy claro en sus diferentes entregas en Mtmad.

En una de las más recientes, además, ha sorprendido al estallar como nunca contra Fani Carbajo, ex participante de la primera edición de La isla de las tentaciones. Y todo por las declaraciones de ésta sobre su hija, así como de su familia paterna. Es algo que Lucía Sánchez, desde luego, no está dispuesta a tolerar.

Entre otras cuestiones, la andaluza reconoció a sus seguidores que se sentía muy enfadada pero, sobre todo, muy harta «del mundo de mentiras y de falsos». Al ser consciente de la confusión que podían generar sus palabras, quiso ser más explícita: «Me doy cuenta de que la última vez que fui feliz, quitando todo lo de mi hija, fue antes de ir a La isla de las tentaciones».

Por si fuera poco, aprovechando la ocasión, Lucía Sánchez estalló como nunca contra Fani Carbajo. Entre otras cuestiones, dejó muy claro que ella no tenía ni la más mínima idea de lo que sucede en su vida. Además, quiso incidir en que nadie de la familia de Mía, su hija, «le ha dado permiso para que cuente nada, ni ella sabe absolutamente nada, porque es una vendida y si supiera algo tan grave lo vendería».

Además, la andaluza dejó claro que Fani Carbajo jamás le ha transmitido confianza, ni muchísimo menos: «Es una auténtica falsa. Es una persona de la que nadie se puede fiar, que no puede dar ejemplo de nada». Por si fuera poco, no tardó en añadir lo siguiente: «Yo quizá tampoco, pero no me las doy de nada».

Lejos de que todo quede ahí, Lucía Sánchez aprovechó la oportunidad para dirigirse, directamente, a la ex participante de la primera edición de La isla de las tentaciones: «Vendida, que lo vendes todo. Te creías que ibas a ocupar el puesto de Belén Esteban en Telecinco y te has comido una mierda aunque vendas todo lo que haga falta por un mísero euro». ¡La guerra está servida!