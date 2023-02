Loreen da nuevos detalles sobre su propuesta para ‘Eurovisión 2023’

El próximo 11 de marzo tendrá lugar la final de Melodifestivalen, el tradicional festival de la canción sueca, donde se escogerá al representante de Suecia de Eurovisión 2023, que se celebrará en Liverpool. Y este año, Loreen participará de nuevo en el certamen, con la intención de volver a representar a su país.

A través de sus redes sociales, Loreen, ganadora de Eurovisión en el año 2012, ha compartido un vídeo de una entrevista para la revista Elle. En ella, revela nuevos detalles sobre su propuesta para representar a Suecia en Eurovisión 2023.

“Soy muy visual y mi cuerpo es parte de una actuación visual y esta tiene que tener a forma específica” afirma la artista. “Siempre, cuando creo, no importa si es una canción o una actuación tiene que haber un guion, y debo saber porque lo estoy haciendo y que te quiero contar”, añadió.

Además, la artista ha desvelado la importancia que tiene el vestuario para ella, y su preferencia por el color negro: “Soy muy intuitiva, tengo que sentirme cómoda con la ropa que llevo. Porque si no, lo notarás como espectador. Si vienes a mi casa, verás que en mi armario es negro, así que sí que nunca me verás de rosa. Nunca ocurrirá”.

Por otro lado, Loreen también ha hablado sobre la coreografía de su actuación: “En realidad, no se debería llamar coreografía a lo que hago porque no soy bailarina, pero me gusta la libertad y uno debería poder moverse como quisiera. Euphoria era eso. Euphoria eran mis propios movimientos, así que ni siquiera quiero llamarlo coreografía” afirmó.

La ganadora de Eurovisión en el año 2012 también dejó claro que “El mayor reto de la actuación son los detalles. Porque son los pequeños detalles los que hacen que la actuación funcione y tiene que encajar. Si no encaja, no aciertas”, afirma.