Logan Sampedro incumple su palabra en ‘Supervivientes All Stars’: «Las consecuencias no serán buenas»

El pasado domingo 21 de julio pudimos disfrutar de un nuevo debate de Supervivientes All Stars Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera tan concreta, pudimos ser testigos de cómo ex concursantes hacían los alegatos a favor de Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía. A su vez, vimos cómo Logan Sampedro estuvo en el punto de mira.

El que era portador del tridente dorado, que le convirtió en el líder de líderes tras una accidentada Noria Infernal en la que Bosco sufrió una aparatosa caída, dio el paso de utilizarlo. Recordemos que podía modificar la lista de nominados, por lo que decidió hacerlo el pasado jueves.

Su nombre salió entre los nominados, por lo que el concursante de Supervivientes All Stars creyó conveniente utilizar el tridente dorado. En su lugar, decidió poner en la palestra a Lola Mencía. Se trata de una información que debía haber guardado en silencio pero, lejos de hacerlo, se lo comentó precisamente a la joven. ¡Lo tenía terminantemente prohibido!

En la gala del pasado domingo, Sandra Barneda fue sin rodeos: «¿Has cumplido tu promesa?», preguntó al concursante asturiano de Supervivientes All Stars. Él, como no podía ser de otra manera, no tardó en responder aunque dejándolo todo en el aire: «Más no que sí». Acto seguido, el equipo del reality emitió unas imágenes en las que se podía apreciar cómo Logan Sampedro explicó a Lola por qué había tomado esa decisión.

«Sofía me pidió que te metiera a ti, no creas que lo hice yo», comentó el subcampeón de Supervivientes 2018. Algo que dejó completamente sin palabras al resto de compañeros, que escucharon las imágenes al mismo tiempo que las veían los espectadores. Al sentirse entre la espada y la pared, Logan decidió matizar sus palabras.

«Lo hice para proteger a Sofía. Es una conclusión que saqué de conversaciones, no se habló directamente», aseguró, cambiando radicalmente la versión que inicialmente le dio a Lola Mencía. Acto seguido, Sandra Barneda volvió a dirigirse al concursante de Supervivientes All Stars. En esta ocasión, para hacerle saber que el hecho de no haber guardado silencio le va a traer consecuencias.

«Has faltado al compromiso, y por ello te avanzo que habrá castigo y las consecuencias no serán buenas», afirmó la presentadora de Supervivientes All Stars Conexión Honduras. Acto seguido, Lola quiso asumir parte de la culpa de lo ocurrido: «No debería de haberle preguntado, porque sabía que era un secreto».

Los dos explicaron que, cuando ella le preguntó por si había utilizado o no el tridente dorado, el joven le respondió con una mirada. La leonesa no tardó en suponer cuál era la respuesta. Sea como sea, Logan Sampedro quiso dar la cara: «Asumo la culpa», mientras que Sandra Barneda quiso dejar algo claro: «Todo el peso recaerá sobre él».