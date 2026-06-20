Lluvia de críticas a María Pombo por el dineral que se gasta en maquillaje: «Dicen que…»

A lo largo de los últimos años, las redes sociales nos han presentado infinidad de rostros y personas que, de una manera o de otra, han logrado hacerse un hueco en el mundo de los influencers. Si hablamos de celebridades a nivel nacional, María Pombo ocuparía los primeros puestos de nuestra lista. Y es que la joven, de 31 años, cuenta con más de tres millones de seguidores en plataformas como Instagram. Un medio donde le gusta compartir con su público contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días.

Sea lo que sea, María Pombo intenta estar activa en redes sociales. Pues, el mundo cibernético le sigue dando un impulso importante en ingresos, pero no todo es color de rosas para los influencers. Formar parte de la vida pública tiene su parte oscura. Y es que los malos comentarios o las críticas, incluso los malos deseos, nunca faltan entre los haters. Una situación que ha vuelto a comprobar la madrileña, recientemente, al hablar del maquillaje que compra.

Las redes sociales señalan la falta de humildad de María Pombo

Todo sucedió cuando María Pombo compartió un vídeo junto a su amiga, Alejandra. Un encuentro donde le aconsejaba a la joven qué productos de maquillaje le recomendaba comprar. Una situación que no debería ser trascendental, pero sí lo fue. Y es que poco tardaron en señalar a la influencer por sus recomendaciones.

Los comentarios en redes sociales han atacado duramente a María Pombo por haber recomendado productos de maquillaje de alta gama. Y es que, entre sus indispensables están los polvos sueltos Prisme Libre Loose Powder de Givenchy, la base de maquillaje en barra de Charlotte Tilbury o el stick bronceador de Dior, Forever Skin Bronze.

Cabe señalar que cada producto, anteriormente citado y que ha sido mencionado por la influencer, cuesta más de 35 euros. De hecho, alguno llega a alcanzar la cifra de 60 euros. Ante ello, los usuarios en redes sociales han señalado que la creadora de contenido no es nada humilde. Teniendo en cuenta que casi todo el público que la sigue no cuenta con el nivel económico que ella tiene, no es de extrañar que las críticas no hayan tardado en aparecer.

«Luego dicen que por qué la gente ya no se identifica con las influencers… Esto en el mundo real en el que vivimos la mayoría es hasta obsceno», asegura una seguidora. «Hay 2000 euros fijos en la cesta», comenta otro usuario. Al respecto, María Pombo no se ha pronunciado todavía.