‘La lista de Happy FM’: Ana Guerra y ‘Bajito’ se suben al número 1

Ana Guerra consigue el número 1 de 'La Lista de Happy FM' con 'Bajito'

Ana Guerra consigue su tercer número 1 en ‘La lista de Happy FM’ gracias a ‘Bajito’. La canaria lo consiguió antes con colaboración con Aitana Ocaña, gracias a ‘Lo malo’, y junto a Juan Magán con ‘Ni la hora’. Su nuevo éxito llega a lo más alto después de pasar dos semanas en el número dos y de superar a Lady Gaga y Bradley Cooper.

Ava Max sigue con su imparable escalada y ya se coloca en el segundo puesto con ‘Sweet but psycho’, la canción más buscada en plataformas digitales en estos momentos. Los que también siguen subiendo son Belén Aguilera y Raoul Vázquez, que ya se colocan en el tres de La lista con ‘Tus monstruos’.

Los chicos de Lukas Graham bajan hasta el 5 con ‘Love someone’, se caen desde el número 3. Lady Gaga y Bradley Cooper y Lady Gaga no han podido aguantar una semana más en la posición más importante con ‘Shallow’, esta semana se conforman con el número 4.

La única novedad la encontramos en el nueve gracias a Ariana Grande, que consigue entrar con ‘Break up with your girlfriend, im bored’ después de pasar cuatro semanas entre los candidatos. En cambio, nos hemos tenido que despedir de Lola Indigo y Mala Rodríguez y ‘Mujer bruja’. Llegaron a ocupar el lugar más alto de nuestra lista.

Así queda La lista de Happy FM del 16 al de 23 de marzo de 2019

1- ANA GUERRA – BAJITO (SUBE DESDE EL 2)

2 – AVA MAX – SWEET BUT PSYCHO (SUBE DESDE 4)

3 – BELÉN AGUILERA Y RAOUL VÁZQUEZ – TUS MONSTRUOS (SUBEN DESDE EL 5)

4 – LADY GAGA Y BRADLEY COOPER – SHALLOW (BAJA DESDE EL 1)

5 – LUKAS GRAHAM – LOVE SOMEONE (BAJA DESDE EL 3)

6 – EFECTO PASILLO – NO TE ENAMORES (SUBE DESDE EL 8)

7 – MARK RONSON FT MILEY CYRUS – NOTHING BREAKS LIKE A HEART (SUBE DESDE EL 10)

8 – LÉRICA – UN TRAGUITO (BAJA DESDE EL 6)

9 – ARIANA GRANDE – BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, IM BORED (NOVEDAD)

10 – ANITTA – VENENO (BAJA DESDE EL 9)

No te pierdas ninguno de los programas de La lista de Happy FM. Suscríbete al podcast y podrás escucharlo en cualquier momento. ¡Solo tendrás que darle al play!

Además de los diez más importantes, no nos podemos olvidar de las cuatro canciones candidatas. Para votar a los candidatos puedes hacerlo desde nuestra web www.HappyFM.es o en redes sociales con #LaListaDeHappyFM. ¡Tienes hasta el próximo sábado para votar!

Robin Schulz se vuelve a colar entre los candidatos para intentar meterse en el top diez de Happy FM. Roi Méndez vuelve a esperar su oportunidad con ‘Plumas’. Los Jonas Brothers y ‘Sucker’ aguantan por segunda semana entre los candidatos, igual que Xriz, que sigue esperando su momento con ‘Te ves buena’.

CANDIDATOS

– ROBIN SCHULZ – SPECHLESS (NOVEDAD)

– ROI MÉNDEZ – PLUMAS (TERCERA SEMANA)

– JONAS BROTHERS – SUCKER (SEGUNDA SEMANA)

– XRIZ – TE VES BUENA (SEGUNDA SEMANA)

El próximo sábado nuestro compañero Nacho Molina (@nachomolinafm) volverá a repasar el top 10 y los candidatos a entrar en La lista de Happy FM, pero mientras puedes escuchar todas las canciones de nuestra lista en Spotify. Además, si nos sigues, también podrás escuchar las canciones que más te gustan de Happy FM en cualquier parte y en cualquier dispositivo. ¡La música más happy te acompaña siempre! Síguenos en Spotify y no te pierdas nuestros temazos.