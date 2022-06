Lil Nas X sorprende al lanzar un adelanto de dos nuevas canciones

Desde que iniciara su carreara musical en 2018, Lil Nas X se ha convertido en uno de los raperos referentes en EE.UU. A pesar de su corta trayectoria musical, ha conseguido cautivar con su música a un amplio público nacional e internacional. En la actualidad, el artista sigue sorprendiendo con sus temas pero también con su forma de actuar, y es que, decidió plantarle cara a los BET Awards, por no recibir ninguna nominación para la última edición que se celebrará el próximo 26 de junio en Los Ángeles.

El rapero ha decidido continuar inmerso en la producción de su segundo álbum de estudio, cuando todavía no se cumple un año de su primer y exitoso proyecto, Montero, con el que consiguió un gran reconocimiento dentro del género. Por ello, el intérprete de INDUSTRY BABY se está mostrando muy activo con sus seguidores en su perfil de Twitter, donde está regalando a sus seguidores adelantos de algunas canciones de su nuevo proyecto. El último tema que mostró, lo publicó el pasado 11 de junio con un enigmático mensaje: “Otro adelanto que nunca lanzaré”.

yet another snippet i’ll never release pic.twitter.com/sF9PXwZRcz

— obamas cousin (@LilNasX) June 11, 2022