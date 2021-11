Si por algo es conocido el rapero estadounidense Lil Nas X, es por mostrarse al mundo de forma irreverente y sin pelos en la lengua. Así lo demostró en los videoclips de su último álbum, ‘Montero’, en los que trata sin filtros temas como el adulterio, el pecado o la homofobia. En una entrevista para GQ, ha desvelado qué dos artistas se han negado a colaborar con él.

«No suelo pedir colaboraciones así como así. Pero cada colaboración que he pedido para este álbum, o sea, cada una de ellas se han hecho», afirmaba. Un álbum que ha cosechado mucho éxito y que le ha llevado a ser reconocido mundialmente con temas como ‘Call Me By Your Name’ o ‘THATS WHAT I WANT’.

«Todos menos Drake y Nicki Minaj», lamentaba el cantante. No obstante, dejó claro que no fue a ellos a quienes les preguntó directamente, si no a su equipo. «Quería a Nicki en ‘Industry Baby’ y quería a Drake en ‘Dolla Sign Slime’ con Megan Thee Stallion», admitía.

Sin embargo, el estadounidense afirmó estar encantando con su actual colaboración, Jack Harlow. «Jack Harlow acabó siendo la mejor opción. No estoy seguro de si Nicki se hubiese sentido cómoda con ese vídeo o no», añadió.

En cuanto a su deseada colaboración con Drake, explicó que no pudo ser por una cuestión de agenda. «Estaba trabajando todavía en ‘Certified Lover Boy’ y estaba 100% enfocado en eso, y lo entendí completamente. Él dijo que estaba dispuesto a hacer algo, pero no era el momento», clarificó.

Y, es que si algo ha demostrado Montero Lamar, nombre real de Lil Nas, es que la constancia y el tomar las riendas de tu propia música son la clave del éxito. Así, su último álbum aterrizó en el número 2 de Billboard 200, un dato que, sin duda, ha debido ser motivo de celebración para el artista.

Pero eso no es todo, once canciones de ‘Montero’ aterrizaron en la lista Hot 100 de Billboard. Tres de ellas estuvieron en el Top 10 durante varias semanas. Pese a que todavía no podemos disfrutar de las colaboraciones con Minaj y Drake, estamos seguros de que pronto las podremos escuchar.