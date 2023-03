Leiva continúa inmerso en la nueva etapa de su gira, Tour cuando te muerdes el labio. El artista madrileño se acaba de despedir de México, no obstante, tenía una sorpresa guardada para sus fans, y es que ha creado una nueva banda junto a varios amigos.

A través de sus redes sociales, Leiva ha anunciado a sus fans la noticia de su nueva banda, algo que no cambiará sus planes profesionales, pues seguirá con su carrera musical en solitario. No obstante, tanto a él como a sus compañeros les hacía ilusión formar una banda de rock and roll.

«The Guapos es una banda nacida en Ciudad de México. Todos tenemos nuestros proyectos y carreras, pero nos moríamos por tener una banda de rock and roll juntos. Recuperar ese espíritu de banda de instituto. Puro RnR de los 50», escribió Leiva en su cuenta de Twitter.

@The_Guapos es una banda nacida en CDMX: @adanjodorowsky , @JayDeLaCueva , @elDaVIDAguilar. Todos tenemos nuestros proyectos y carreras, pero nos moríamos por tener una banda de rock and roll juntos. Recuperar ese espíritu de banda de instituto. Puro RnR de los 50. https://t.co/LFrv8UzfmA — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) March 23, 2023

«Vuelvo a la batería, mi instrumento. En realidad es lo que mejor sé tocar, y donde menos estafador me siento. Grabamos el disco en #Chicago en riguroso analógico. Todo lo que utlizamos era anterior a 1960! Pre-Beatles! Música para bailar y olvidar las penurias. Sin más», añade.

A través de su cuenta de Twitter, Leiva también ha compartido el primer single de The Guapos, bajo el título de Soy un guapo. Se trata de una canción que recuerda al rock and roll de los años 50, con un videoclip muy especial grabado en Chicago. Además, el músico madrileño también ha compartido que saldrá de gira con su nueva banda.

«Os presento nuestro nuevo single “Soy un guapo”. En unas horas se publica el videoclip. En las redes de @The_Guapos os iremos contando cuándo sale el disco y las fechas de la gira. Ojalá lo disfrutéis», concluye el mensaje de Leiva publicado en sus redes sociales.