Leiva ha vuelto a superar todas las expectativas con ‘Infinitos’, una conexión entre España y Argentina. El artista se ha lucido junto a Zoe Gotusso en uno de sus videoclips más especiales.

El solista ha desvelado a través de Instagram cuál fue el origen de ‘Infinitos’. Este es un precioso proyecto que comenzó en Argentina y que se finalizó en España junto a la mano de Zoe Gotusso.

«Hace unos años, estando de gira por Argentina, subí a tomar una cerveza a la habitación de un integrante de mi banda. Estaba totalmente volado de hierba con un iPad y un espejo detrás, generando un reflejo de miles de reflejos. Después de un rato riendo y desarrollando, al marcharme, me dijo: ‘Mike, me quedo aquí generando infinitos’. Así que cerré la puerta sabiendo que había canción ahí», empieza explicando el madrileño.

«A los pocos días, mi amigo @agussarricchio, camino a la prueba de sonido en San Telmo me dijo: ‘¡Loco, mira lo que es esto!’ y me puso #MonoambienteEnCapital de @zoegotusso. Pasé todo ese viaje bastante atrapado con lo poco que había publicado de Zoe. Claramente inspirado por su música escribí #Infinitos y me decidí a llamarla para hacerla juntos. ¡Fue divina y cariñosísima!», continúa relatando Leiva.

Con la llegada de la pandemia, gracias a la tecnología se pudo continuar con este proyecto. «Ya de vuelta a Madrid con notitas de voz por sms, fuimos armando “Infinitos” hasta que pudimos grabarla. Posteriormente pudimos abrazarnos bien fuerte en Madrid, celebrarlo, y darnos cuenta de que en ese vaivén de pedacitos de canción habíamos tejido una hermosa amistad», concluye el madrileño en la publicación.

La inspiración de Leiva puede producirse en cualquier momento, siempre que el cantante tenga una historia que contar. Ambos artistas protagonizan la historia de un amor imposible de dos personas encerradas en una habitación, cuya única compañía es la soledad. El videoclip cuenta con casi 100 mil visualizaciones en pocos días.