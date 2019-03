La artista de origen cubano, Camila Cabello, tiene mucho que celebrar, ya que en este último año ha comenzado su carrera en solitario y ha conseguido llegar a los primeros puestos de todas las listas de éxitos, con temas como ‘Havana’ y ‘Never Be the Same’, e incluso ha estado nominada a premios tan importantes como los Grammy.

Camila, en el día de su cumpleaños, ha querido reflexionar sobre todo lo que le ha enseñado este año tan especial y ha colgado en su Twitter una carta en la que habla a sus seguidores de temas como la familia, el amor, el trabajo…

“¡Llama a tu familia! A tus padres, a tus hermanos”. Así comienza Camilla Cabello su carta, en la que nos recuerda que el tiempo pasa, y muy rápido. “No sabéis cuántas veces mi padre me ha dicho: “He pestañeado y ya tenía casi 50 años”. La artista invita a sus seguidores a quitarse del medio a todas esas personas que nos les aporten nada, “La vida es muy corta para estar con gente que no te gusta”.

I’M 22!!!!!!!!!!!!!! Here are 22 things I learned while being 21 ✨✨✨✨ pic.twitter.com/yKkztNdJaQ

— camila (@Camila_Cabello) 3 de marzo de 2019