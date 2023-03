Laura Madrueño sufre un contratiempo de salud en pleno directo de ‘Supervivientes 2023’

La presentadora de Supervivientes 2023, Laura Madrueño, dio un gran susto al equipo del programa y a la audiencia al sufrir un contratiempo en directo, a causa de las condiciones climatológicas que están viviendo en Honduras. Esta edición de Supervivientes está siendo una de las más duras de la historia. Los concursantes pierden peso de una forma exagerada a causa del hambre, el calor y la cantidad de humedad que hay en la isla, lo que dificulta todavía más su experiencia.

Después del contratiempo de Gema Aldón, el cambio físico de Sergio Garrido y la falta de comida de Adara Molinero, le ha tocado el turno a la presentadora. Laura Madrueño estaba llevando a cabo una prueba cuando de repente se comenzaba a marear: “Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión casi me caigo en pleno directo”, comenzaba explicando ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez y los colaboradores presentes en plató.

Gema Aldón abandona definitivamente #Supervivientes2023: las pruebas médicas determinan que tiene una fisura en un hueso del codo 😕 💚 ¡Muchas gracias por tu participación! 💚 🌴 #SVGala5 https://t.co/5b9h6RUEmj — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2023

“Se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor. Yo estoy hidratada, alimentada y descansada. No os podéis imaginar lo que es estar aquí en estas condiciones de humedad, de temperatura con nuestros supervivientes. Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos”, expresaba dándole la enhorabuena a los participantes que se dejan la piel cada día. A pesar de todo, por el momento se encuentra estable y todavía le quedan muchas semanas de aventura.

Jorge Javier Vázquez al escucharla comentar lo que le había sucedido no se lo podía creer: “Laura, que no lo sabía…”, decía un tanto preocupado. Ambos estuvieron hablando y acabaron de la mejor forma, bailando SloMo de Chanel, representante de España en Eurovisión 2022. Por el momento parece que todo sigue su cauce, pero el cambio físico de concursantes como Adara Molinero, cada vez preocupa más a los espectadores.