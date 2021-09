Lana del Rey ha vuelto por todo lo alto. La artista acaba de lanzar su nuevo single ‘Acardia’, acompañado de un gran anuncio, la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. El próximo 22 de octubre finalmente verá la luz ‘Blue Banisters’, casi cinco meses después de lo anunciado.

Aunque la espera ha sido larga, y se ha alargado un poco más, el lanzamiento de ‘Arcadia’, ha confirmado que la espera ha merecido la pena, pues esta canción, de melodía suave, demuestra que la artista tiene preparado el mejor álbum de su carrera.

‘Arcadia’ llega tras el lanzamiento de otras tres canciones incluidas en el octavo disco de la artista. ‘Text Book’, ‘Wildflower Wildfire’ y ‘Blue Banisters’, son los tres temas anteriores, y como ella misma ha explicado, todo su nuevo disco está conectado.

I guess you could say this album is about what it was like, what happened, and what it’s like now.

If you’re interested go back and listen to the first three songs I put out earlier. They chronicle the beginning. This song hits somewhere in the middle. pic.twitter.com/TgREjUDj7C

