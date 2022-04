Kendrick Lamar anuncia el nombre y la fecha de estreno de su próximo álbum de estudio. El rapero ha compartido a través de una carta en redes sociales cuando lanzará su último disco.

El estadounidense ha publicado en Instagram, bajo el apodo de Oklama, la fecha y el nombre de su nuevo proyecto musical. Finalmente, este trabajo llegará bajo el título de ‘Mr. Morale and the Big Streppers’ para el 13 de mayo. Los seguidores del cantante llevaban desde agosto del año pasado sin tener noticias de música inédita.

En aquel momento, Kendrick Lamar anunció que ya estaba trabajando en un nuevo álbum de estudio, y último, con su sello discográfico actual, TDE. A través de su web, el cantante comunicó esta maravillosa noticia. «Siento alegría de haber sido parte de una impronta cultural así después de 17 años. Las luchas, el éxito y lo más importante, la Hermandad», dijo el rapero agradeciendo este esfuerzo.

‘Mr. Morale and the Big Streppers’ será el quinto disco del artista y llevaba desde 2018 sin sacar un álbum cuando lanzó la banda sonora para la película ‘Black Panther’. Este sencillo, ‘All the Stars’ fue nominado al Oscar. Uno de sus proyectos musicales más importantes fue ‘Damn’, donde el cantante se rodea de grandes colaboradores como Rihanna.

Desde ese año llevamos sin escuchar a Kendrick Lamar en solitario, sin embargo, estos cuatro años ha seguido cantando acompañando a otros artistas. Ha hecho una doble participación con su primo Baby Keem. Gracias a esta unión, el estadounidense fue nominado a los ‘Premios Grammy 2021’ por ‘family ties’ en la categoría de ‘Mejor Performance de Rap’.

Cabe recordar que el rapero también participó en el último espectáculo de la Sueprbowl donde se rindió homenaje a la historia del rap. Además de su presencia, había otros artistas de este género como Snoop DOGG, Eminem o Mary J. Blige.