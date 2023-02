Karol G y Romeo Santos unen fuerzas en ‘X si volvemos’, su esperada colaboración

Karol G estrena nueva colaboración junto a Romeo Santos, X SI Volvemos. Este sencillo estará incluido en el nuevo álbum que anunció la artista el pasado 25 de enero y que llevará por título Mañana Será Bonito. Aunque no existe todavía fecha oficial para el lanzamiento.

Cairo, Gatúbela y Provenza, sus anteriores singles, han sido éxitos rotundos que a día de hoy acumulan millones de reproducciones y siguen sonando en todos sitios. Si su nuevo tema sigue la estela de estos últimos, tanto este como el álbum entero marcarán un nuevo hito en la carrera de la intérprete.

Karol G y Romeo Santos se unen en X Si Volvemos con mucho del estilo de la primera y poco del segundo. Si te esperabas una bachata, esta no es tu canción, pero sí que podrás escuchar la característica voz del cantante dominicano-estadounidense. La letra trata sobre una relación tóxica que saben que no funciona, pero que mantienen por los encuentros casuales en la cama. “Vamo’ a hacerlo por última vez bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”, dice el estribillo dejando bien claro el mensaje del sencillo.

La canción de momento carece de videoclip, pero va acompañada de una sensual foto de la cantante que sirve a modo de visualizer en YouTube. Sin embargo, a juzgar por el resto de imágenes que ha compartido la colombiana en su cuenta de Instagram a modo de promoción y que parecen de algún tipo de vestuario, todo apunta a que si que tendrá uno. En la actualidad se desconoce cuando saldrá a la luz.

X Si Volvemos, la nueva colaboración de Karol G y Romeo Santos, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Una canción muy sensual que comparte con el mítico cantante de bachata que se sale un poco de su zona de confort.