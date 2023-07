Karol G y Maluma volverán a unir sus voces en una misma canción

Karol G y Maluma se encuentran en su mejor momento profesional. Los dos artistas colombianos se han convertido en dos de las figuras de la música más escuchadas del mundo. Y tras haber hecho historia por separado, ahora se preparan para unir sus voces en una misma canción.

De esta forma, Karol G y Maluma se sumarán a uno de los remix más esperados del años. Se trata del remix de Tá Ok de Dennis, uno de los mayores éxitos musicales de lo que va 2023, que a día de hoy ya suma más de 110 millones de reproducciones en todas las plataformas musicales.

Dennis lanzó esta canción hace unos meses junto a MC Kevin. Una canción que tras su publicación en el mes de mayo no tardó en volverse viral en Brasil y que a día de hoy todavía se encuentra en el Top 50 de canciones más escuchadas del país de la Samba en todas las plataformas.

Tras el éxito de la versión original de la canción, Dennis ha sumado a dos artistas mundialmente conocidos para lanzar el remix. Por lo que ha querido contar con Karol G y con Maluma, dos colombianos que han hecho historia en el mundo de la música a nivel mundial, y que ahora se vuelven a unir en una misma canción.

«Tú lo pediste y aquí lo tienes», ha escrito el DJ brasileño junto al vídeo donde ha anunciado este remix junto a los dos artistas colombianos. De esta forma, este mismo viernes 28 de julio verá la luz el esperado remix de Tá OK, en el que también participarán los artistas Karol G y Maluma. Un remix que no cabe duda de que no dejará de sonar a lo largo de los próximos meses.