‘Juego de Tronos’: Los detalles del tráiler que has podido pasar por alto

Analizamos el tráiler de la octava temporada de 'Juego de Tronos'

Todo llega, incluso el primer tráiler de ‘Juego de Tronos’ que ha sido lanzado este mismo martes 5 de marzo por HBO. Conforme nos vamos acercando al esperado estreno de la octava temporada, la plataforma va liberando ciertos adelantos de la misma, así como imágenes promocionales y de los propios capítulos, haciendo las delicias de los espectadores.

Ahora, con menos de dos minutos de tráiler, las teorías han vuelto a inundar las redes y la expectación ha crecido incluso más, aunque parecía imposible. Los fans de la serie no han tardado en analizar a fondo este adelanto, probablemente el único tan completo que tendremos hasta el momento del estreno.

Y ha sido a través de este análisis como han salido a la luz detalles que muchos han pasado por alto. Detalles que nos han podido adelantar parte de las principales tramas de esta última temporada de ‘Juego de Tronos’ y que dan pie a otras muchas teorías, retroalimentándose. ¡Aquí los tienes!

-Beric Dondarrion y Tormund Matagigantes

Ha sido un instante, pero ya tenemos la confirmación definitiva de que Beric Dondarrion y Tortmund Matagigantes siguen vivos (y en la lucha). Después de que viésemos cómo se derrumbaba el Muro junto a ellos, muchos temimos que su participación en ‘Juego de Tronos’ hubiera terminado. Sin embargo, un rápido fotograma, en el que vemos a Beric empuñando su espada en llamas.

-Arya y el vidriagón

Una de las grandes protagonistas de este tráiler fue, sin duda alguna, Arya Stark. Este personaje se ha convertido en uno de los más queridos por el público, y su protagonismo en la octava temporada de ‘Juego de Tronos’ parece garantizado. En el tráiler, la vemos huyendo, la vemos luchando y la escuchamos enfrentándose a la muerte. Lo que quizá no has visto es que no está empuñando su espada, sino una hoja de vidriagón, material utilizado para acabar con los Caminantes Blancos, lo que indica que está enfrentándose a ellos.

-¿Más allá del Muro?

Durante el tráiler, nos encontramos con varias pistas que nos indican que la batalla podría haberse trasladado definitivamente más allá del Muro. Por ejemplo, cuando vemos a los dragones de Daenerys Targaryen sobrevolando unas montañas completamente nevadas. Aunque es posible que esa nieve forme parte del paisaje invernal de Poniente, el tipo de terreno y la ausencia de toda presencia de seres vivos, nos invitan a pensar que se encuentran al otro lado del Muro, como también ocurre con la última escena.

-Mercenarios

Quienes no se hayan leído los libros, quizá no estén demasiado familiarizados con la Compañía Dorada, formada por diez mil mercenarios y situada en las Ciudades Libres. En el tráiler, vemos cómo esta compañía navega bajo el estandarte de los Greyjoy, lo cual indica que Euron los ha comprado para ganar la batalla en favor de Cersei Lannister, con quien se ha aliado. Una victoria que, pese a tener a todos estos hombres a su lado, parece bastante improbable.