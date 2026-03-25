José Manuel Soto preocupa en ‘Supervivientes 2026’ tras sufrir un aparatoso percance: «¿Qué ha pasado?»

No es ningún secreto que Supervivientes 2026, poco a poco y con el paso del tiempo, está provocando que sus concursantes tengan cada vez más conflictos por diversos temas de convivencia. Entre ellos, la comida. Algo que es mucho más notorio en cada gala en directo, en la que se producen las pruebas de recompensa en las que los vencedores tienen que decidir qué compañeros comen y cuáles no. En la nueva entrega de Supervivientes 2026, que hemos podido disfrutar el pasado martes 24 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de unas imágenes del equipo que, actualmente, convive en la parte más complicada y hostil de la playa. La propia María Lamela, presentadora del reality desde Honduras, no dudó en introducir la secuencia recordando las durísimas condiciones en las que se encuentran.

«Vamos a ver las últimas horas y días para el equipo que ha pasado desde el día uno en el lado menos favorable, con todas las complicaciones y carencias que tiene», aseguró la presentadora, que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de esta edición. Durante las tareas, varios de los concursantes de Supervivientes 2026 que se encuentran en esta zona de la playa no dudaron un solo segundo en adentrarse entre los árboles para recoger palos con los que poder preparar el fuego. Todo ello mientras otros tantos trataban de avanzar en la pesca. En un momento dado, y contra todo pronóstico, José Manuel Soto fue víctima de un peculiar percance. Algo de lo que advirtieron sus compañeros al escuchar el golpe. Al verlo sangrar, Maica no pudo evitar alarmarse: «¡Soto se ha dado un pedazo de golpe en la cabeza!», exclamó.

Todo sucedió cuando el reconocido artista caminaba junto a su compañera Gabriela Guillén con el objetivo de buscar ramas para el campamento. Después de escuchar el grito del concursante, muchos fueron los que se acercaron hasta esa zona de la playa para enterarse de lo que había sucedido. Además, se mostraron visiblemente preocupados al ver el estado de la herida.

«¿Qué ha pasado?», se escuchaba decir a algunos robinsones que se habían acercado hasta ese punto, al ver que algo le había sucedido a José Manuel Soto. A pesar del impacto, el cantante no dudó un solo segundo en tranquilizar a su equipo. Hasta tal punto que optó por restar importancia a lo sucedido para continuar con la tarea asignada.

Es más, con total tranquilidad, decidió seguir moviéndose por la zona para conseguir las ramas que estaban buscando para el fuego. A pesar de las caras de preocupación de sus compañeros, José Manuel Soto quiso dejarles claro que se encontraba en perfectas condiciones: «¡Que no pasa nada, hombre! Es un rasguño», comunicó.

A pesar de que llevan más de 20 días en Honduras, y el cansancio físico está empezando a hacer mella en más de uno, es evidente que continúan luchando hasta las últimas consecuencias. Esta experiencia es verdaderamente dura a nivel físico y mental, pero están demostrando tener las capacidades suficientes para enfrentarse a esta compleja aventura.