Telecinco emitió este fin de semana una nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’, en la que la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno ocupó gran parte de la escaleta del programa. Los colaboradores debatieron sobre el futuro de la pareja, lo que llevó a Jorge Javier Vázquez a hacer su propia predicción.

Tras contar con la ayuda de la coach Cristina Soria, que dio algunas pautas sobre los caminos que podría tomar la pareja, tanto de forma conjunta como por separado, el presentador se aventuró a lanzar dos vaticinios sobre la familia Flores.

«Yo no hago predicciones a la ligera, lo hago después de ver y escucharos mucho», señaló Jorge Javier antes de revelar su opinión sobre la separación de la pareja, siendo consciente de que mucha gente se le iba a echar encima.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ VUELVE A CARGAR CONTRA OLGA MORENO Y ROCÍO FLORES#TodosConLosFM@DeluxeSabado pic.twitter.com/fPTKuITkfN — @salseadores_tv1 (@Montse33282173) October 31, 2021

«Estoy convencido de que en el tiempo, y no muy lejano, Olga Moreno acabará pidiendo perdón a Rocío Carrasco. Segundo, la relación entre Olga Moreno y Rocío Flores acabará deteriorándose porque Olga Moreno no tendrá más remedio que hablar con Rocío Flores acerca de cómo es su padre y decirle que la imagen que tiene no se corresponde con la realidad. Eso, Rocío Flores a Olga no se lo va a perdonar», señaló el presentador.

Y añadió: «No sabíamos que Olga Moreno está decepcionada con Antonio David y está hasta las narices, esto no lo sabíamos. No sabíamos que se ha visto en situaciones que ella jamás pensaba que se iba a ver, que está presionada por la familia de Antonio David…».

El presentador también ha dado su opinión sobre Rocío Flores, después de que Antonio Rossi saliera en su defensa asegurando que es encantadora- “Tiene trastienda, no es una niña cándida”.