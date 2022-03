Todo tuvo lugar hace unas semanas, momento en el que unas declaraciones del actor Álvaro Morte, quien dio vida al personaje de El Profesor en ‘La Casa de Papel’, contra Jorge Javier Vázquez se hicieron virales. En su testimonio, el actor criticaba el papel del presentador de Telecinco en la actualidad como miembro de una obra de teatro y su capacidad de ser aclamado por el público debido a ello.

«Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo, y otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, no tengan salida para poder darle ese material que han trabajado a un público», señala Morte sobre Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, lo curioso del tema, es que dichas palabras del actor fueron dadas en el año 2019, pero se han hecho muy sonadas ahora, tres años después.

Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me queden fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 17, 2022

Lo cierto es que se desconoce si Álvaro Morte sigue pensando lo mismo sobre el presentador de ‘Sálvame’, puesto que no son las declaraciones más recientes que haya dado. Eso sí, el que no ha dudado en responder ha sido Jorge Javier Vázquez, un poco tarde, pero lo ha hecho. Haciendo uso de su característica ironía, el catalán ha acudido a sus redes sociales para enviar un mensaje muy contundente.

«Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a Isabel Díaz Ayuso, no me queden fuerzas para contestar a Álvaro Morte. Lo siento, disculpa», escribió Vázquez. Pero la polémica no quedó ahí, el presentador remató su respuesta con un guiño especial a su obra de teatro, ‘Desmontando a Séneca’.

Desde el camerino del teatro, el presentador publicó una instantánea mostrando su torso desnudo y, con cierta ironía, lanzó una pregunta directa para Morte. «¿Le molestará también a Álvaro Morte que, además de llenar teatros, esté tan bueno?», escribió Jorge Javier. Y es que, por lo que parece, al catalán no le hizo mucha gracia estás viejas declaraciones del actor.