El pasado mes de septiembre, ‘La casa de papel’ regresaba a la plataforma de Netflix con el ansiado estreno de su quinta temporada. Una primera parte que se convirtió en tendencia nada más ver la luz y que dejó a todos los fans de la serie con el corazón en vilo. Sin embargo, la trama no acaba ahí, ya que el final definitivo de la temporada saldrá a la luz el próximo 3 de diciembre.

Por ello, a menos de un mes del ansiado día, la ficción ha publicado el tráiler oficial de ‘La casa de papel Parte 5: Volumen 2’ como adelanto de lo que será el final de la serie. Y es que, solamente quedan cinco capítulos para que el atraco al Banco de España llegue a su fin.

Por Nairobi, por Tokio, por la banda… La batalla final llega en un mes. #LCDP5

For Nairobi, for Tokyo, for the gang… The final battle begins in one month. #MoneyHeist5 pic.twitter.com/VWkocmMxVJ

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 3, 2021