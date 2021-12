Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado respecto a la polémica sucedida el pasado ‘Sábado Deluxe’ con Paloma García-Pelayo. La periodista interpeló al entrevistado de la semana, Pepe Navarro, por una presunto delito de violencia de género, por lo que fue reprendida por Jorge Javier quien opinaba que estaba fuera de lugar ese tema.

Las redes sociales ardían el pasado fin de semana tras la polémica entrevista a Pepe Navarro en ‘Sábado Deluxe’. La tensa conversación entre Paloma y Jorge Javier provocó que un aluvión de críticas cayera sobre el presentador catalán.

«Lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos», decía Jorge Javier después de que la periodista pusiera entre las cuerdas al entrevistado, tras poner sobre la mesa una presunta denuncia por violencia de género cometida por Navarro.

«No me gustaría coincidir contigo en ningún programa», añadió el presentador de ‘Sálvame’. Unas palabras que fueron duramente criticadas en las redes sociales, pues consideraban que Jorge Javier estaba censurando un tema tan importante como la violencia machista.

Me indigna que Jorge Javier trate así a Paloma Garcia Pelayo, la única periodista que ayer en #pepenavarrodeluxe intentó preguntar a Pepe Navarro sin vetos. Que nadie te calle, Paloma.pic.twitter.com/DnGtAkjNpU — M 📺 (@casasola_89) November 28, 2021

Mientras la periodista defendía su libertad periodística a la hora de preguntar a Pepe Navarro sobre un tema que concierne a su vida, Jorge Javier calificó a Paloma como «una ventajista e irresponsable», manifestando su profunda decepción.

Después de toda la polémica en redes sociales, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado por primera vez en ‘Sálvame’ acerca de lo sucedido. Así, en una conversación con el director del programa, ha explicado que tuvo que cambiar su blog en ‘Lecturas’.

«El sábado por la mañana escribí (…) yo antes me cogía muchos enfados en la televisión. Desde que hago Desmontando a Séneca soy un estoico, ya no me sucede», comentaba con humor. Una entrada que tuvo que eliminar dada la polémica sucedida el sábado por la noche.

Por otro lado, el catalán ha querido quitarle hierro al asunto, comentando que no sabía la importancia que tenia su nombre en el mundo de la moda. «No sabía yo que tenía tanta importancia en el mundo de la moda porque llevo tres días siendo tendencia en Twitter ¿Qué te parece? Tendencia, que eso es complicado», bromeó.