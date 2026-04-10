Jorge Javier Vázquez para los pies a José Manuel Soto tras una dura acusación: «Por ahí no»

No es ningún secreto que una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2026 está siendo Claudia Chacón. Entre otras tantas cuestiones, porque tiene cada vez más frentes abiertos con la gran mayoría de compañeros. En la gala emitida el pasado jueves 9 de abril y presentada por Jorge Javier Vázquez, donde conocimos el nombre de la nueva expulsada, Claudia fue escogida por sus compañeros para recibir un castigo por parte de la organización. ¿En qué consistía este reto de Poseidón, exactamente? No solamente debía recolectar 200 almendras, sino también pelar 100. Si no cumplía con su cometido, el equipo sufriría las consecuencias: recibirían la mitad de su dotación semanal.

Como era de esperar, Claudia Chacón se mostró decidida a sabotear esta petición de Poseidón a modo de venganza contra sus compañeros. Un gesto que ha generado un sinfín de críticas por parte del resto de concursantes de Supervivientes 2026, haciendo que la tensión aumentase considerablemente en la Palapa. En un momento dado, José Manuel Soto quiso tomar la palabra para lanzar una denuncia que ha pillado a todos desprevenidos, incluidos los miembros del equipo de la organización del reality que se desarrolla en Honduras.

«No me gusta levantar la voz, no me gusta discutir, no me gustan las groserías, las cosas desagradables y creo que se puede convivir, discutir, opinar y estar en desacuerdo sin necesidad de que esto sea desagradable ni grosero», comenzó diciendo el cantante. «Esta chica (refiriéndose a Claudia) aprovecha estas oportunidades que le pasan por delante para tener un protagonismo que ella piensa que le va a favorecer en el concurso», añadió.

Por si fuera poco, el concursante de Supervivientes 2026 continuó dando su opinión: «Es probable que tenga razón, no lo sé. Lo que sí sé es que una cosa es la tensión necesaria en un concurso como este y otra cosa es la violencia». Y fue más allá: «La violencia no tiene por qué ser física, puede ser verbal y gestual. Y aquí está habiendo un poco de violencia verbal y gestual. Y cuidado con eso porque habrá gente que esté viendo el programa que sean niños o adolescentes».

Jorge Javier Vázquez para los pies a José Manuel Soto en directo: «Por ahí no»

Ante estas palabras realizadas en directo, el presentador desmintió de forma tajante al participante, dando la cara por la organización del reality: «Me quiero poner muy serio. No es la primera vez que se hace este programa y hay un equipo permanentemente pendiente de lo que sucede en cada momento. Por eso, no me gustaría que se utilizaran palabras que no se ajustan a la realidad».

Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez fue mucho más allá: «Aquí no hay ni violencia verbal ni física. Puede haber modos que no te gusten o agraden, pero desde luego no empecemos a jugar con unas palabras equivocadas». Y añadió: «Hay gente muy profesional examinando todo lo que sucede en el concurso. Por ahí no, José Manuel, por ahí no. Podrán existir comportamientos que no te gusten, pero eso no».